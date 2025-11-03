Миколаїв атакували БпЛА, виникла пожежа
- У ніч на 3 листопада російські ударні дрони атакували Миколаїв, що призвело до пожежі в місті.
- Під час атаки в Миколаєві було чутно вибухи, всі служби працюють над ліквідацією наслідків.
Ударні дрони ворога дісталися уночі 3 листопада до Миколаєва. У місті пожежа, усі служби працюють.
Про це інформує Миколаївська ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Що відомо про повітряну атаку на Миколаїв 3 листопада?
Повітряну тривогу у Миколаєві та області оголошували упродовж ночі 3 листопада кілька разів. Остання тривала годин від 2 до 3 ранку. У цей час місто атакували ударні БпЛА російської армії.
Про загрозу для Миколаєва повідомляли Повітряні сили та моніторингові канали. Мовилося про щонайменше три безпілотники.
У місті чули вибухи. А після відбою очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім проінформував у соціальних мережах про перші відомі наслідки удару ворога.
Унаслідок атаки "Шахедами" у місті виникла пожежа. Всі служби працюють,
– написав Кім.
Де ще були вибухи цієї ночі?
Цієї ж ночі Росія атакувала Сумщину з повітря ударними безпілотниками. За даними ОВА, у результаті удару загинула одна людина. Рятувальники деблокували ще 3 постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває.
Також пізно увечері 2 листопада вибухи пролунали на Житомирщині. У повітрі фіксували МіГ-31К, які випустили "Кинджали". З цього регіону не було інформації про наслідки.