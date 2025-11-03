Миколаїв атакували БпЛА, виникла пожежа

Ударні дрони ворога дісталися уночі 3 листопада до Миколаєва. У місті пожежа, усі служби працюють.

Про це інформує Миколаївська ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про повітряну атаку на Миколаїв 3 листопада?

Повітряну тривогу у Миколаєві та області оголошували упродовж ночі 3 листопада кілька разів. Остання тривала годин від 2 до 3 ранку. У цей час місто атакували ударні БпЛА російської армії.

Про загрозу для Миколаєва повідомляли Повітряні сили та моніторингові канали. Мовилося про щонайменше три безпілотники.

У місті чули вибухи. А після відбою очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім проінформував у соціальних мережах про перші відомі наслідки удару ворога.

Унаслідок атаки "Шахедами" у місті виникла пожежа. Всі служби працюють,

– написав Кім.

Де ще були вибухи цієї ночі?