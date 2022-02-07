Никто ему ничего плохого не сделал, – раненый нацгвардееєц о буллинге Рябчука
Источник:9 канал
Всю Украину всколыхнула ужасная весть о расстреле военных Нацгвардии 27 января на "Южмаше". Те, кому удалось выжить, в больнице рассказали, что подозреваемому Артемию Рябчуку никто не сделал ничего плохого.
Пострадавшие уверяют, что все были дружными и хорошо общались между собой. Убитые также были общительными ребятами.
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Все были прекрасные ребята, с которыми мы хорошо общались. Никакого и подобного разговора о буллинге или дедовщине. Это все бред. Начальник, который с нами заступал и которого он убил, человек из штаба. Мы его часто не видели, потому что они поквартально заступают раз в пол года. То есть он ему точно ничего не сделал плохого и все остальные тоже,
– сказал раненый военный Игорь Семенченко.
Еще одна раненая Жанна рассказала, что чувствует себя лучше. Девушке тяжело лежать, она ждет операции. По ее словам, больше всего хочет вернуться на службу и к активной жизни, которая была раньше.Обратите внимание! Нардеп Юлия Яцык заявляла, что у срочника Артемия Рябчука были проблемы в коллективе. Они якобы начались после того, как парень предупредил драку между солдатами. Якобы вместо того, чтобы принять меры руководство сочло его "стукачом" и начало над ним издеваться.
Последние новости по делу Рябчука
- Артемия Рябчука подозревают в том, что он открыл огонь по своим собратьям на заводе "Южмаш" в Днепре. В трагедии погибли 4 военных и гражданская женщина. Но адвокат Артемия Рябчука Игорь Степанов заявлял, что его подозреваемый может быть потерпевшим. Он утверждал, что права стрелка нарушали.
- Также нацгвардеец Рябчук уже отказался от показаний. Заявление парня обнародовали люди, назвавшиеся его адвокатами. Якобы деньги на них собрала общественность.
- О службе Рябчука в Нацгвардии рассказывала его сестра Юлия. По словам женщины, в воинской части ее брат изменился: просил денег на ремонт телефона и странно общался. Также СМИ обнародовали различные истории от родителей, чьи дети погибали при странных обстоятельствах в этой же воинской части.
Погибших в трагедии уже похоронили: смотрите видео