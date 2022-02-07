Ніхто йому нічого поганого не зробив, – поранений нацгвардієць про булінг Рябчука
Джерело:9 канал
Всю Україну сколихнула жахлива звістка про розстріл військових Нацгвардії 27 січня на "Південмаші". Ті, кому вдалось вижити, у лікарні розповіли, що підозрюваному Артемію Рябчуку ніхто не зробив нічого поганого.
Постраждалі запевняють, що всі були дружними і гарно спілкувалися між собою. Вбиті також були товариськими хлопцями.
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Всі були прекрасні хлопці, з якими ми чудово спілкувалися. Ніякої й подібної розмови про булінг чи дідівщину. Це все маячня. Начальник, який з нами заступав і якого він убив, людина зі штабу. Ми його часто не бачили, бо вони поквартально заступають раз на пів року. Тобто він йому точно нічого не зробив поганого і всі решту теж,
– сказав поранений військовий Ігор Семенченко.
Ще одна поранена Жанна розповіла, що почувається краще. Дівчині важко лежати, вона чекає на операцію. За її словами, найбільше хоче повернутися на службу і до активного життя, яке було раніше.Зверніть увагу! Нардепка Юлія Яцик заявляла, що строковик Артемій Рябчук мав проблеми в колективі. Вони нібито почалися після того, як хлопець попередив бійку між солдатами. Буцімто замість того, щоб вжити заходів, керівництво визнало його "стукачем" та почало з нього знущатися.
Останні новини у справі Рябчука
- Артемія Рябчука підозрюють у тому, що він відкрив вогонь по своїх побратимах на заводі "Південмаш" у Дніпрі. В трагедії загинули 4 військових та цивільна жінка. Але адвокат Артемія Рябчука Ігор Степанов заявляв, що його підозрюваний може бути потерпілим. Він стверджував, що права стрільця порушували.
- Також нацгвардієць Рябчук уже відмовився від свідчень. Заяву хлопця оприлюднили люди, що назвались його адвокатами. Нібито гроші на них зібрала громадськість.
- Про службу Рябчука в Нацгвардії розповідала його сестра Юлія. За словами жінки, у військовій частині її брат змінився: просив грошей на ремонт телефону та дивно спілкувався. Також ЗМІ оприлюднювали різні історії від батьків, чиї діти гинули за дивних обставин у цій же військовій частині.
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