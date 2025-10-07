Нобелевский комитет не может связаться с лауреатом премии, потому что он "отрекся от мира"
- Фред Рамсделл, лауреат Нобелевской премии, не знает о своей победе из-за пребывания в "цифровом детоксе" в горах Айдахо.
- Рамсделл, Мэри Брунков и Шимон Сакагучи получили премию за открытие регуляторных Т-клеток, которые могут способствовать лечению рака и аутоиммунных заболеваний.
Один из лауреатов Нобелевской премии не знает о своей победе. Он "живет свою лучшую жизнь" за чертой где-то в горах Айдахо.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Тһе Guardian.
Что известно о казусе на Нобелевской премии?
Одним из триумфаторов этой нынешней Нобелевской премии стал Фред Рамсделл. Но, вероятно, тот даже не знает о своей победе, потому что у него "цифровой детокс".
С Рамсделлом не может связаться ни Нобелевский комитет, на даже его друг, медик Джеффри Блустоун.
Я сам пытался дозвониться до него. Думаю, он сейчас может путешествовать с рюкзаком в отдаленных районах Айдахо,
– указал ученый.
Американские ученые Фред Рамсделл, Мэри Брунков, а также японский ученый Шимон Сакагучи получили Нобелевскую премию "за свои новаторские открытия по периферической иммунной толерантности".
Лауреаты обнаружили защитников иммунной системы – регуляторные Т-клетки, которые предотвращают атаку иммунных клеток на наш собственный организм. Оно может поспособствовать развитию медицинских методов лечения рака и аутоиммунных заболеваний, а также росту уровня успешных трансплантаций.
Что известно о Нобелевской премии 2025?
С 6 по 13 октября проходит неделя объявления нынешних лауреатов Нобелевских премий.
Нобелевская премия по физике 2025 года присуждена Джону Кларку, Мишелю Деворе и Джону Мартинису. Ученые отметили их за открытие макроскопического квантового механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи.
Нобелевскую премию мира отчаянно пытается получить Дональд Трамп. Он прямо заявил, если он не получит награду после завершения нескольких международных военных конфликтов, это станет "личным оскорблением для США". А быть этому – узнаем уже на этой неделе.
Интересно, что его конкурентами в этом есть российские музыканты Монеточка и Noize MC за благотворительный проект Voice of Peace. Их кандидатуру выдвинула группа ученых норвежского университета OsloMet. Еще среди вероятных кандидатур упоминают Юлию Навальную.