Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Тһе Guardian.

Что известно о казусе на Нобелевской премии?

Одним из триумфаторов этой нынешней Нобелевской премии стал Фред Рамсделл. Но, вероятно, тот даже не знает о своей победе, потому что у него "цифровой детокс".

С Рамсделлом не может связаться ни Нобелевский комитет, на даже его друг, медик Джеффри Блустоун.

Я сам пытался дозвониться до него. Думаю, он сейчас может путешествовать с рюкзаком в отдаленных районах Айдахо,

– указал ученый.

Американские ученые Фред Рамсделл, Мэри Брунков, а также японский ученый Шимон Сакагучи получили Нобелевскую премию "за свои новаторские открытия по периферической иммунной толерантности".

Лауреаты обнаружили защитников иммунной системы – регуляторные Т-клетки, которые предотвращают атаку иммунных клеток на наш собственный организм. Оно может поспособствовать развитию медицинских методов лечения рака и аутоиммунных заболеваний, а также росту уровня успешных трансплантаций.

Что известно о Нобелевской премии 2025?