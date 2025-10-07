Один із лауреатів Нобелівської премії не знає про свою перемогу. Він "живе своє краще життя" поза межею десь у горах Айдахо.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Тhe Guardian.

Що відомо про казус на Нобелівській премії?

Одним з тріумфаторів цього цьогорічної Нобелівської премії став Фред Рамсделл. Але, ймовірно, той навіть не знає про свою перемогу, бо в нього "цифровий детокс".

З Рамсделлом не може зв'язатися ні Нобелівський комітет, на навіть його друг, медик Джеффрі Блустоун.

Я сам намагався додзвонитися до нього. Думаю, він зараз може подорожувати з рюкзаком у віддалених районах Айдахо,

– вказав науковець.

Американські науковці Фред Рамсделл, Мері Брунков, а також японський вчений Шимон Сакагучі отримали Нобелівську премію "за свої новаторські відкриття щодо периферичної імунної толерантності".

Лауреати виявили захисників імунної системи – регуляторні Т-клітини, які запобігають атаці імунних клітин на наш власний організм. Воно може посприяти розвитку медичних методів лікування раку та аутоімунних захворювань, а також зростанню рівня успішних трансплантацій.

Що відомо про Нобелівську премію 2025?