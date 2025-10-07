Нобелівський комітет не може зв'язатися з лауреатом премії, бо він "відрікся від світу"
- Фред Рамсделл, лауреат Нобелівської премії, не знає про свою перемогу через перебування у "цифровому детоксі" в горах Айдахо.
- Рамсделл, Мері Брунков та Шимон Сакагучі отримали премію за відкриття регуляторних Т-клітин, що можуть сприяти лікуванню раку та аутоімунних захворювань.
Один із лауреатів Нобелівської премії не знає про свою перемогу. Він "живе своє краще життя" поза межею десь у горах Айдахо.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Тhe Guardian.
Що відомо про казус на Нобелівській премії?
Одним з тріумфаторів цього цьогорічної Нобелівської премії став Фред Рамсделл. Але, ймовірно, той навіть не знає про свою перемогу, бо в нього "цифровий детокс".
З Рамсделлом не може зв'язатися ні Нобелівський комітет, на навіть його друг, медик Джеффрі Блустоун.
Я сам намагався додзвонитися до нього. Думаю, він зараз може подорожувати з рюкзаком у віддалених районах Айдахо,
– вказав науковець.
Американські науковці Фред Рамсделл, Мері Брунков, а також японський вчений Шимон Сакагучі отримали Нобелівську премію "за свої новаторські відкриття щодо периферичної імунної толерантності".
Лауреати виявили захисників імунної системи – регуляторні Т-клітини, які запобігають атаці імунних клітин на наш власний організм. Воно може посприяти розвитку медичних методів лікування раку та аутоімунних захворювань, а також зростанню рівня успішних трансплантацій.
Що відомо про Нобелівську премію 2025?
З 6 по 13 жовтня триває тиждень оголошення цьогорічних лауреатів Нобелівських премій.
Нобелівську премію з фізики 2025 року присуджено Джону Кларку, Мішелю Деворе та Джону Мартінісу. Науковці відзначили їх за відкриття макроскопічного квантового механічного тунелювання та квантування енергії в електричному ланцюзі.
Нобелівську премію миру відчайдушно намагається отримати Дональд Трамп. Він прямо заявив, якщо він не отримає нагороду після завершення кількох міжнародних воєнних конфліктів, це стане "особистою образою для США". А бути цьому – дізнаємося вже цього тижня.
Цікаво, що його конкурентами у цьому є російські музиканти Монеточка та Noize MC за благодійний проєкт Voice of Peace. Їхню кандидатуру висунула група науковців норвезького університету OsloMet. Ще серед ймовірних кандидатур згадують Юлію Навальну.