7 жовтня, 14:00
Нобелівський комітет не може зв'язатися з лауреатом премії, бо він "відрікся від світу"

Дмитро Усик
Основні тези
  • Фред Рамсделл, лауреат Нобелівської премії, не знає про свою перемогу через перебування у "цифровому детоксі" в горах Айдахо.
  • Рамсделл, Мері Брунков та Шимон Сакагучі отримали премію за відкриття регуляторних Т-клітин, що можуть сприяти лікуванню раку та аутоімунних захворювань.

Один із лауреатів Нобелівської премії не знає про свою перемогу. Він "живе своє краще життя" поза межею десь у горах Айдахо.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Тhe Guardian.

Що відомо про казус на Нобелівській премії?

Одним з тріумфаторів цього цьогорічної Нобелівської премії став Фред Рамсделл. Але, ймовірно, той навіть не знає про свою перемогу, бо в нього "цифровий детокс".

З Рамсделлом не може зв'язатися ні Нобелівський комітет, на навіть його друг, медик Джеффрі Блустоун. 

Я сам намагався додзвонитися до нього. Думаю, він зараз може подорожувати з рюкзаком у віддалених районах Айдахо, 
– вказав науковець.

Американські науковці Фред Рамсделл, Мері Брунков, а також японський вчений Шимон Сакагучі отримали Нобелівську премію "за свої новаторські відкриття щодо периферичної імунної толерантності".

Лауреати виявили захисників імунної системи – регуляторні Т-клітини, які запобігають атаці імунних клітин на наш власний організм. Воно може посприяти розвитку медичних методів лікування раку та аутоімунних захворювань, а також зростанню рівня успішних трансплантацій.

Що відомо про Нобелівську премію 2025?

  • З 6 по 13 жовтня триває тиждень оголошення цьогорічних лауреатів Нобелівських премій.

  • Нобелівську премію з фізики 2025 року присуджено Джону Кларку, Мішелю Деворе та Джону Мартінісу. Науковці відзначили їх за відкриття макроскопічного квантового механічного тунелювання та квантування енергії в електричному ланцюзі.

  • Нобелівську премію миру відчайдушно намагається отримати Дональд Трамп. Він прямо заявив, якщо він не отримає нагороду після завершення кількох міжнародних воєнних конфліктів, це стане "особистою образою для США". А бути цьому – дізнаємося вже цього тижня.

  • Цікаво, що його конкурентами у цьому є російські музиканти Монеточка та Noize MC за благодійний проєкт Voice of Peace. Їхню кандидатуру висунула група науковців норвезького університету OsloMet. Ще серед ймовірних кандидатур згадують Юлію Навальну.