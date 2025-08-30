Укр Рус
24 Канал Главные новости Ночью над Буковиной зафиксировали 6 БпЛА: из-за падения одного из них возникло возгорание
30 августа, 09:20
1

Ночью над Буковиной зафиксировали 6 БпЛА: из-за падения одного из них возникло возгорание

Ярослав Погончук
Основные тезисы
  • Ночью на Буковину было зафиксировано 6 российских БпЛА, из которых 5 были обезврежены силами ПВО.
  • Падение одного беспилотника вызвало возгорание травы в Рукшинской общине, но обошлось без разрушений и пострадавших.

Россия атаковала Буковину ударными БпЛА в ночь на 30 августа. В результате падения одного из беспилотников возникло возгорание.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Черновицкой ОГА Руслана Запаранюка.

Смотрите также Били ракетами и "Шахедами", есть жертва и пострадавшие: последствия массированной атаки России

Какие последствия атаки на Буковину?

Запаранюк рассказал, что в пределах Днестровского района на Буковине было зафиксировано 6 российских БпЛА.

5 из них обезврежены нашими силами ПВО. Один вылетел за пределы Черновицкой области, 
– говорится в сообщении.

Он добавил, что в результате падения одного из вражеских беспилотников на территории Рукшинской общины возникло возгорание травы. Прошло без разрушений и пострадавших.

Места падения ликвидированных российских БпЛА сейчас обследуют представители всех спецслужб.

Какие еще регионы атаковала Россия 30 августа?