Ночью над Буковиной зафиксировали 6 БпЛА: из-за падения одного из них возникло возгорание
- Ночью на Буковину было зафиксировано 6 российских БпЛА, из которых 5 были обезврежены силами ПВО.
- Падение одного беспилотника вызвало возгорание травы в Рукшинской общине, но обошлось без разрушений и пострадавших.
Россия атаковала Буковину ударными БпЛА в ночь на 30 августа. В результате падения одного из беспилотников возникло возгорание.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Черновицкой ОГА Руслана Запаранюка.
Какие последствия атаки на Буковину?
Запаранюк рассказал, что в пределах Днестровского района на Буковине было зафиксировано 6 российских БпЛА.
5 из них обезврежены нашими силами ПВО. Один вылетел за пределы Черновицкой области,
– говорится в сообщении.
Он добавил, что в результате падения одного из вражеских беспилотников на территории Рукшинской общины возникло возгорание травы. Прошло без разрушений и пострадавших.
Места падения ликвидированных российских БпЛА сейчас обследуют представители всех спецслужб.
Какие еще регионы атаковала Россия 30 августа?
- Россия в ночь на 30 августа также атаковала Ивано-Франковскую область, там раздавались взрывы. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушения инфраструктуры.
- Также Россия атаковала Ровенскую область. В ОВА сообщили о сбивании нескольких вражеских воздушных целей.
- Кроме того, под ударом оказались и Волынь. Область массово атаковали вражеские БпЛА, обошлось без разрушений и пострадавших.