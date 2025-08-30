Росія атакувала Буковину ударними БпЛА у ніч на 30 серпня. Внаслідок падіння одного з безпілотників виникло загоряння.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.

Які наслідки атаки на Буковину?

Запаранюк розповів, що в межах Дністровського району на Буковині було зафіксовано 6 російських БпЛА.

5 з них знешкоджено нашими силами ППО. Один вилетів за межі Чернівецької області,

– йдеться у повідомленні.

Він додав, що внаслідок падіння одного з ворожих безпілотників на території Рукшинської громади виникло загоряння трави. Минулося без руйнувань та постраждалих.

Місця падіння ліквідованих російських БпЛА наразі обстежують представники всіх спецслужб.

Які ще регіони атакувала Росія 30 серпня?