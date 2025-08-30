Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.
Які наслідки атаки на Буковину?
Запаранюк розповів, що в межах Дністровського району на Буковині було зафіксовано 6 російських БпЛА.
5 з них знешкоджено нашими силами ППО. Один вилетів за межі Чернівецької області,
– йдеться у повідомленні.
Він додав, що внаслідок падіння одного з ворожих безпілотників на території Рукшинської громади виникло загоряння трави. Минулося без руйнувань та постраждалих.
Місця падіння ліквідованих російських БпЛА наразі обстежують представники всіх спецслужб.
Які ще регіони атакувала Росія 30 серпня?
- Росія у ніч на 30 серпня також атакувала Івано-Франківщину, там лунали вибухи. На щастя, минулося без постраждалих та руйнування інфраструктури.
- Також Росія атакувала Рівненщину. В ОВА повідомили про збиття кількох ворожих повітряних цілей.
- Крім того, під ударом опинилися й Волинь. Область масово атакували ворожі БпЛА, минулося без руйнувань та постраждалих.