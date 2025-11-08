Ночью Украину атаковали 450 ударных дронов и 45 ракет разных типов, –Зеленский

Армия Кремля ночью 8 ноября цинично ударила по Украине. Оккупанты для удара использовали сотни дронов и десятки ракет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что известно об атаке по Украине?

Более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов выпустила Россия по Украине. И цели у террористов неизменны: обычная жизнь, жилые дома, наша энергетика, инфраструктура,

– сообщил Зеленский.