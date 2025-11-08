8 ноября, 10:20
Ночью Украину атаковали 450 ударных дронов и 45 ракет разных типов, –Зеленский
Армия Кремля ночью 8 ноября цинично ударила по Украине. Оккупанты для удара использовали сотни дронов и десятки ракет.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Что известно об атаке по Украине?
Более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов выпустила Россия по Украине. И цели у террористов неизменны: обычная жизнь, жилые дома, наша энергетика, инфраструктура,
– сообщил Зеленский.