Вночі Україну атакували 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів, – Зеленський

Армія Кремля вночі 8 листопада цинічно вдарила по Україні. Окупанти для удару використали сотні дронів та десятки ракет.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили та Володимира Зеленського.

Скільки ракет і дронів збито під час атаки?

Вночі 8 листопада російська армія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для атаки ворог застосував велику кількість ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

Загалом армія противника запустила по Україні 503 засоби повітряного нападу – 45 ракет (із них – 32 "балістика") та 458 БпЛА різних типів (близько 300 – "Шахеди").

Російські окупанти запускали:

458 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії, Гвардійське – ТОТ АР Крим);

25 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (із Курської, Воронезької, Ростовської областей);

10 крилатих ракет Іскандер-К (із Курської, Воронезької областей);

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (із Тамбовської області);

3 крилатих ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря).

Основні напрямки удару – Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина,

– повідомили в Повітряних силах.

Попередньо, станом на 10 годину ранку, силами ППО збито/подавлено 415 повітряних цілей:

406 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

9 ракет різних типів.

За даними Повітряних сил, наразі зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних БпЛА на 25 локаціях та падіння збитих (уламки) на 4 локаціях в різних регіонах України. Крім того, уточнюється інформація щодо падіння/влучання 10 ворожих ракет.

Наслідки атаки по Україні / Фото ДСНС

Що розповів Зеленський про ворожий удар?

Понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів випустила Росія по Україні. І цілі в терористів незмінні: звичайне життя, житлові будинки, наша енергетика, інфраструктура,

– повідомив Зеленський.

За словами президента, наразі триває рятувальна операція в Дніпрі. Вночі Росія вдарила по місту та влучила в житловий будинок. Станом на 10 годину ранку відомо, що 11 людей поранено, серед них і діти. Відомо, що одна людина загинула. Президент висловив співчуття рідним та близьким.

Також відомо, що одна людина загинула на Харківщині, є постраждалі на Київщині й Полтавщині. Крім цього, окупанти били і по Дніпровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Сумщині, Чернігівщині. З вечора ворожі сили атакували і Одещину.

"Всюди, де необхідно, працюють усі служби – відновлюють після ударів, підтримують людей, допомагають постраждалим", – повідомив Зеленський.

