Ночью в частный дом возле Львова попал неизвестный дрон: могло быть покушение на убийство

В ночь на четверг, 11 декабря, в селе Сокольники вблизи Львова боевой беспилотник попал в частный дом. На месте работают правоохранители, предварительно инцидент расследуют как покушение на жизнь.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области. Смотрите также Россия ночью атаковала дронами Одесскую область: вспыхнули пожары на объектах энергетики, есть повреждения Что известно об инциденте? Взрыв произошел около 4 часов. Люди не пострадали. В доме же зато повреждены крыша, фасад и несколько помещений внутри,

– говорится в сообщении полиции.