Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

Смотрите также Я с отцом ехал по центру Львова, – епископ Сус о дне, когда провозгласили независимость Украины

Что известно об угрозах львовскому священнику?

Священник 22 ноября получил в личные сообщения угрозу от мужчины, подписанного в фейсбуке Alexander Pogrebnyak: "Буду предлагать вас убить, господин Юрий Бойко. Выследить и вальнуть".

Бойко связывает угрозы со своей просветительской деятельностью относительно "секты Ковпака". Он рассказал, что на днях объяснял, кто такие ковпаковцы и почему они не могут считаться церковью, а также о деле бывшего священника УГКЦ Василия Ковпака.

Угрозы львовскому священнику / скриншот Юстина Бойко

Юстин Бойко обратился по поводу угроз в полицию и СБУ. На следующий день, по словам священника, правоохранители установили мужчину, который высказывал угрозы. Тот, свою очередь, позвонил и извинился за свои слова.

Мужчина извинился за угрозы священнику: смотрите видео в фейсбуке Бойко

Выяснилось, что угрозы священнику писал львовский детский стоматолог, который работает в частной клинике на Левандовке, Александр Строгонов (в соцсетях он подписан фамилией матери Погребняк).

Отец Юстин Бойко рассказал журналистам, что извинения Александра Строгонова принимает, однако заявления из правоохранительных органов забирать не будет. В свою очередь, Строгонов не считает себя "ковпаковцем", хотя посещает церковь, где совершает богослужения Василий Ковпак, в большие праздники.

В СБУ отметили, что проводят проверки по заявлению священника об угрозах убийством. Полицейские открыли уголовное производство по факту угрозы убийством священнику Юстину Бойко.

Последние новости об УГКЦ: что известно?