Об этом в материале 24 Канала отметил епископ Украинской греко-католической церкви Степан Сус. 24 августа 1991 года он был 9-летним ребенком, однако хорошо помнит детали того исторического для Украины дня.

Смотрите также "Глаза коммунистов пылали": как украинцы помнят 24 августа 1991 года и что происходило за стенами Рады

Воспоминания епископа: что увидел в глазах людей?

Епископ рассказал, что это был выходной день. Степан Сус чувствовал атмосферу, которая царила в тот день. С его слов, было понятно, что украинцы становятся другими: свободными и независимыми, что наш народ имел свои отдельные от других ценности.

Я вместе со своим отцом ехал по центру Львова. Там были разные митинги, пели украинские песни. Это был день особого подъема и ощущение того, что происходят изменения в стране,

– вспомнил епископ.

Епископ рассказал, что тогда вокруг были сине-желтые ленты и он маленький с большой радостью смотрел на них. Их в тот день раздавали людям, а в сердце Львова можно было встретить фотографов, которым хотелось запечатлеть тот день. Горожане охотно делали фотографии на память.

"Родители всегда мне рассказывали, что мы прошли трудный путь. То, что мы стали независимыми – это результат стремлений многих поколений", – рассказал Степан Сус.

Было много людей, которые мечтали об этой независимости. Епископ поделился, что среди них – его дедушки и бабушки. Они, к сожалению, не все дождались того момента. Запомнился в то время 9-летнему Степану Сусу и страх, который он увидел в глазах взрослых. Объясняет это непростым периодом, называя его "временем турбулентности". Ведь СССР развалился, экономика находилась в проблематичном состоянии.

Однако, на мой взгляд, эти чувства свободы и независимости добавляли сил и мужества людям в то время преодолевать вызовы. Да, это было сложно, но была свобода, свое государство – это побеждало,

– подчеркнул епископ УГКЦ.

День Независимости: какие заявления звучат от политиков и звезд?