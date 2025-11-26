Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET.

Що відомо про погрози львівському священнику?

Священник 22 листопада одержав у приватні повідомлення погрозу від чоловіка, підписаного у фейсбуці Alexander Pogrebnyak: "Пропонуватиму вас вбити, пане Юрій Бойко. Вистежити і вальнути".

Бойко пов'язує погрози зі своєю просвітницькою діяльністю щодо "секти Ковпака". Він розповів, що днями пояснював, хто такі ковпаківці й чому вони не можуть вважатися церквою, а також про справу колишнього священника УГКЦ Василя Ковпака.

Погрози львівському священнику / скриншот Юстина Бойка

Юстин Бойко звернувся з приводу погроз у поліцію та СБУ. Наступного дня, за словами священника, правоохоронці встановили чоловіка, який висловлював погрози. Той, своєю чергою, зателефонував та перепросив за свої слова.

Чоловік перепросив за погрози священнику: дивіться відео у фейсбуці Бойка

З'ясувалося, що погрози священнику писав львівський дитячий стоматолог, який працює в приватній клініці на Левандівці, Олександр Строгонов (у соцмережах він підписаний прізвищем матері Погребняк).

Отець Юстин Бойко розповів журналістам, що вибачення Олександра Строгонова приймає, однак заяви з правоохоронних органів забирати не буде. Своєю чергою, Строгонов не вважає себе "ковпаківцем", хоча відвідує церкву, де здійснює богослужіння Василь Ковпак, у великі свята.

У СБУ зазначили, що проводять перевірки за заявою священника про погрози вбивством. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом погрози вбивством священнику Юстину Бойку.

