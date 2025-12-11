Уночі у приватний будинок біля Львова влучив невідомий дрон: міг бути замах на вбивство

У ніч на четвер, 11 грудня, в селі Сокільники поблизу Львова бойовий безпілотник влучив у приватний будинок. На місці працюють правоохоронці, попередньо інцидент розслідують як замах на життя.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на поліцію Львівської області. Дивіться також Росія вночі атакувала дронами Одещину: спалахнули пожежі на об'єктах енергетики, є пошкодження Що відомо про інцидент? Вибух стався близько 4-ї години. Люди не постраждали. У будинку ж натомість пошкоджені дах, фасад та кілька приміщень всередині,

– йдеться в повідомленні поліції.