Ночью враг атаковал 614-ю средствами воздушного нападения: сколько летело ракет и дронов
- Российские войска выпустили по Украине 614 средств воздушного нападения – ПВО сбила 577 из них.
- В результате атаки было зафиксировано попадание на 11 локациях и падение обломков на 3 локациях.
В четверг, 21 августа, оккупанты снова терроризировали города Украины. Так, россияне атаковали 614 средствами воздушного нападения.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Сколько вражеских целей уничтожено во время атаки?
В ночь на 21 августа российские войска для удара применили 614 средств воздушного нападения. В частности, врага атаковал 574 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Агрессор запускал дроны с направлений:
- Курск,
- Брянск,
- Миллерово,
- Орел,
- Шаталово,
- Приморско-Ахтарск,
- Гвардейское – ТОТ Крыма;
Также российские захватчики атаковали Украину 40 ракетами. Так, враг бил:
- 4 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской области;
2 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской области;
19 крылатыми ракетами Х-101 из воздушного пространства Саратовской области;
14 крылатыми ракетами Калибр из акватории Черного моря;
1 ракетой неустановленного типа из Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 9 часов утра, силами ПВО сбито/подавлено 577 воздушных целей:
- 546 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
18 крылатых ракет Х-101;
12 крылатых ракет Калибр.
В Воздушных силах отметили, что зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА на 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Сбитые цели во время атаки 21 августа / Инфографика Воздушных сил
Что известно о предыдущей атаке?
- Ночью 20 августа оккупанты атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Агрессор запускал ракеты с ВОТ Крыма.
- Вражеские силы терроризировали 93 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
- Противовоздушной обороной сбиты и подавлены баллистическая ракета "Искандер-М" и 62 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на Севере и Востоке страны.