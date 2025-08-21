В четверг, 21 августа, оккупанты снова терроризировали города Украины. Так, россияне атаковали 614 средствами воздушного нападения.

Сколько вражеских целей уничтожено во время атаки?

В ночь на 21 августа российские войска для удара применили 614 средств воздушного нападения. В частности, врага атаковал 574 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Агрессор запускал дроны с направлений:

Курск,

Брянск,

Миллерово,

Орел,

Шаталово,

Приморско-Ахтарск,

Гвардейское – ТОТ Крыма;

Также российские захватчики атаковали Украину 40 ракетами. Так, враг бил:

4 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской области;

2 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской области;

19 крылатыми ракетами Х-101 из воздушного пространства Саратовской области;

14 крылатыми ракетами Калибр из акватории Черного моря;

1 ракетой неустановленного типа из Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 часов утра, силами ПВО сбито/подавлено 577 воздушных целей:

546 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

18 крылатых ракет Х-101;

12 крылатых ракет Калибр.

В Воздушных силах отметили, что зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА на 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.



Сбитые цели во время атаки 21 августа / Инфографика Воздушных сил

