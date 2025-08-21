Укр Рус
Главные новости Ночью враг атаковал 614-ю средствами воздушного нападения: сколько летело ракет и дронов
21 августа, 09:05
2

Ночью враг атаковал 614-ю средствами воздушного нападения: сколько летело ракет и дронов

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • Российские войска выпустили по Украине 614 средств воздушного нападения – ПВО сбила 577 из них.
  • В результате атаки было зафиксировано попадание на 11 локациях и падение обломков на 3 локациях.

В четверг, 21 августа, оккупанты снова терроризировали города Украины. Так, россияне атаковали 614 средствами воздушного нападения.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Сколько вражеских целей уничтожено во время атаки?

В ночь на 21 августа российские войска для удара применили 614 средств воздушного нападения. В частности, врага атаковал 574 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. 
Агрессор запускал дроны с направлений:

  • Курск,
  • Брянск,
  • Миллерово,
  • Орел,
  • Шаталово,
  • Приморско-Ахтарск,
  • Гвардейское – ТОТ Крыма;

Также российские захватчики атаковали Украину 40 ракетами. Так, враг бил:

  • 4 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской области;
    2 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской области;
    19 крылатыми ракетами Х-101 из воздушного пространства Саратовской области;
    14 крылатыми ракетами Калибр из акватории Черного моря;
    1 ракетой неустановленного типа из Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 часов утра, силами ПВО сбито/подавлено 577 воздушных целей:

  • 546 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
    1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
    18 крылатых ракет Х-101;
    12 крылатых ракет Калибр.

В Воздушных силах отметили, что зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА на 11 локациях, падение сбитых (обломки) на 3 локациях.


Сбитые цели во время атаки 21 августа / Инфографика Воздушных сил

Что известно о предыдущей атаке?

  • Ночью 20 августа оккупанты атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Агрессор запускал ракеты с ВОТ Крыма.
  • Вражеские силы терроризировали 93 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
  • Противовоздушной обороной сбиты и подавлены баллистическая ракета "Искандер-М" и 62 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на Севере и Востоке страны.