Вночі ворог атакував 614-ма засобами повітряного нападу: скільки летіло ракет і дронів
У ніч на 21 серпня росіяни атакували 614-ма засобами повітряного нападу
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також Росія атакує "Шахедами" і ракетами: які області під загрозою удару
Що відомо про атаку по Україні?
У ніч на 21 серпня (із 18.40 20 серпня) противник атакував 614-ма засобами повітряного нападу:
- 574 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ Криму;
- 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької обл. – рф.;
- 2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. – рф.;
- 19 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. – рф;
- 14 крилатими ракетами Калібр із акваторії Чорного моря;
- 1 ракетою невстановленого типу із Криму.