У ніч на 21 серпня росіяни атакували 614-ма засобами повітряного нападу

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про атаку по Україні?

У ніч на 21 серпня (із 18.40 20 серпня) противник атакував 614-ма засобами повітряного нападу:

- 574 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ Криму;

- 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької обл. – рф.;

- 2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. – рф.;

- 19 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. – рф;

- 14 крилатими ракетами Калібр із акваторії Чорного моря;

- 1 ракетою невстановленого типу із Криму.