В Норвегии разыскивали пятерых солдат, пропавших на границе с Россией
- В Норвегии после военных учений на границе с Россией исчезли десять военных.
- К поискам привлекли полицию и спасателей Красного Креста.
Инцидент произошел после военных учений на севере Норвегии. Группа срочников не появилась в согласованном месте в назначенное время. Поисковая операция продолжалась всю ночь.
К поискам привлекли вертолет, дроны полиции, спасателей Красного Креста, военных и кинологов. О таком рассказывает норвежское издание NRK, передает 24 Канал.
Смотрите также Украина разорвала дипломатические отношения с еще одной страной: МИД объяснил причину
Как исчезли норвежские военные у российской границы?
В коммуне Нессебю округа Финнмарк, что неподалеку от России, утром 2 октября завершили военные учения.
Однако десять военных, в частности офицеров и срочников, не вернулись после выполнения задач. Правоохранители получили сигнал с GPS-передатчика, принадлежавшего одной из групп военных, однако когда поисковые подразделения прибыли по указанным координатам, следов солдат там не было.
Поиск пропавших осложнялся из-за слабого мобильного покрытия и сложности рельефа местности.
Однако вечером того же дня удалось найти пятерых военных, среди них трое самостоятельно добрались до определенного пункта, а еще двух заметил спасательный вертолет во время облета территории.
Обратите внимание! Уже в пятницу утром последних пять солдат нашли живыми и невредимыми. По данным полиции Финнмарка, группа военных вышла на связь с помощью радиостанций в пограничной зоне у финско-российской границы.
Представители норвежского командования подчеркнули, что подобные инциденты случались и раньше, но редко приходилось привлекать полицию к поискам.
Подобные инциденты у российских границ
В последнее время, европейские страны фиксируют все больше тревожных случаев подозрительной активности российских самолетов и дронов.
В частности, в Финляндии 27 сентября заметили вражеский беспилотник над гидроэлектростанцией.
В то же время в Норвегии зафиксировали многочасовой полет дронов над авиабазой Эрланд, где как раз проходили учения НАТО с участием 450 военных из 16 государств.
В финской Лапландии, рядом с российской границей, сформировали новую ударную бригаду НАТО, основу которой составляют шведские военные. Численность подразделения достигает 4 – 5 тысяч солдат, необходимое вооружение уже доставили в регион.