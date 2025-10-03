Соответствующую информацию в четверг, 2 октября, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х.
Смотрите также "Призываем все стороны": МИД Украины поддержал план Трампа по завершению войны в Газе
Как Сибига объяснил это решение?
Решение о разрыве дипломатических отношений приняли в ответ на признание Никарагуа "суверенитета" России над временно оккупированными украинскими территориями в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.
Андрей Сибига отметил, что Киев рассматривает позицию Никарагуа как умышленную попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины, грубое нарушение Конституции страны, Устава ООН и главных норм и принципов международного права.
Политически присоединившись к государству-агрессору, стремясь легитимизировать насильственный захват украинских земель и открыв так называемое "почетное консульство" в оккупированном Россией Крыму, Никарагуа стала соучастником преступления агрессии России против Украины,
– говорится в сообщении.
По его словам, подобное "признание" является юридически не действительным, поскольку не влияет на международно признанные границы Украины. Министр подчеркнул, что наша страна и в дальнейшем будет реагировать на попытки подорвать ее суверенитет и территориальную целостность.
Справочно. Дипломатические отношения между Украиной и Никарагуа продолжались еще с ноября 1992 года.
К слову, отметим, что на прошлой неделе Украина и Сирия приняли совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений. Документ тогда подписали министры иностранных дел двух сторон в присутствии президентов стран.
Какова позиция Никарагуа относительно войны?
- В конце июля президент Никарагуа Даниэль Ортега направил письмо диктатору Владимиру Путину, в котором признал оккупированные украинские территории частью России. Он назвал войну, которую Россия ведет против Украины, "героической битвой".
- МИД Украины, комментируя это, призвало власти Никарагуа официально опровергнуть информацию, если она не соответствует действительности, подчеркнув, что такие признания являются юридически ничтожными и не создают никаких правовых последствий.
- Кроме того, украинское внешнедипломатическое ведомство напомнило, что еще в 2020 году Украина ввела секторальные санкции против Никарагуа из-за открытия почетного консульства во временно оккупированном Россией Симферополе