У Министерстве иностранных дел Украины отметили, что в случае подтверждения этой информации наше государство будет принимать меры в ответ, передает 24 Канал.

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Что сказали в МИД Украины относительно заявления Никарагуа?

По словам МИД, в случае подтверждения поддержки Никарагуа аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, эти действия будут расценены как нарушение, в частности, Устава ООН, соответствующих резолюций Генассамблеи и международных обязательств самой Никарагуа.

Украина подчеркнула, что Крым, Севастополь, а также Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области были и остаются ее неотъемлемой частью.

Любые так называемые "референдумы", "консультации" или заявления оккупантов, так же как и "признание" этих незаконных действий третьими государствами являются юридически ничтожными и не создают никаких правовых последствий,

– говорится в заявлении.

МИД отметил, что еще в 2020 году Украина ввела секторальные санкции против Никарагуа из-за открытия почетного консульства во временно оккупированном Россией Симферополе.

Министерство призывает власти Никарагуа официально опровергнуть информацию, если она не соответствует действительности.

Напомним, президент Никарагуа Ортега в письме к Путину признал, что захваченные Россией украинские территории, и поддержал кровавую войну россиян против Украины.