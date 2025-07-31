Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местную газету El 19 digital. Соответствующее письмо, согласно обнародованной информации, прислали в среду, 30 июля.

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Что Ортега написал Путину?

Президент Никарагуа цинично назвал жестокую войну, которую Россия ведет против Украины, "героической битвой", которая, по его словам, направлена против "украинского неонацизма, который поддерживается НАТО".

От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем нашу полную поддержку и полное признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части территории Российской Федерации,

– говорится в письме.

Более того, Даниэль Ортега выразил уверенность в победе России над "силами зла, против гегемонических государств (государств, которые имеют влияние и власть над другими странами – 24 Канал), а также "против фашизма".

Интересно, что еще в 2022 году, после начала полномасштабной войны в Украине, он разрешил введение на территорию своей страны иностранных военных, кораблей и самолетов. Среди всех стран он почему-то выделил Россию.