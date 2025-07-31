У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що у разі підтвердження цієї інформації наша держава вживатиме заходів у відповідь, передає 24 Канал.

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Що сказали в МЗС України стосовно заяви Нікарагуа?

За словами МЗС, у разі підтвердження підтримки Нікарагуа анексії Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, ці дії будуть розцінені як порушення, зокрема, Статуту ООН, відповідних резолюцій Генасамблеї та міжнародних зобов'язань самої Нікарагуа.

Україна наголосила, що Крим, Севастополь, а також Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області були і залишаються її невід’ємною частиною.

Будь-які так звані "референдуми", "консультації" чи заяви окупантів, так само як і "визнання" цих незаконних дій третіми державами є юридично нікчемними та не створюють жодних правових наслідків,

– йдеться в заяві.

МЗС зауважило, що ще у 2020 році Україна ввела секторальні санкції проти Нікарагуа через відкриття почесного консульства у тимчасово окупованому Росією Сімферополі.

Міністерство закликає владу Нікарагуа офіційно спростувати інформацію, якщо вона не відповідає дійсності.

Нагадаємо, президент Нікарагуа Ортега у листі до Путіна визнав, що захоплені Росією українські території, та підтримав криваву війну росіян проти України.