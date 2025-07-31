Ортега надіслав Путіну лист, де повторив наративи кремлівської пропаганди. Де розташована Нікарагуа та що відомо про заяву – повідомляє 24 Канал.

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Що сказав Ортега та де на карті Нікарагуа?

Стало відомо, що президент Нікарагуа Даніель Ортега направив листа Володимиру Путіну, в якому відкрито підтримав російське вторгнення в Україну та визнав українські окуповані території частиною Росії.

Нікарагуа – держава у Центральній Америці, найбільша за площею серед країн цього регіону (139 494 квадратних кілометри). Розташована між Тихим океаном і Карибським морем, межує з Гондурасом на півночі та Коста-Рикою на півдні.

Де розташована Нікарагуа: дивіться на карті

Нагадаємо, у цьому ж листі Ортега назвав війну країни-агресорки "героїчною битвою проти неонацизму, який нібито підтримується НАТО". Крім того, він висловив впевненість у перемозі Росії.