Ортега направил Путину письмо, где повторил нарративы кремлевской пропаганды. Где расположена Никарагуа и что известно о заявлении – сообщает 24 Канал.

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Что сказал Ортега и где на карте Никарагуа?

Стало известно, что президент Никарагуа Даниэль Ортега направил письмо Владимиру Путину, в котором открыто поддержал российское вторжение в Украину и признал украинские оккупированные территории частью России.

Никарагуа – государство в Центральной Америке, крупнейшее по площади среди стран этого региона (139 494 квадратных километра). Расположена между Тихим океаном и Карибским морем, граничит с Гондурасом на севере и Коста-Рикой на юге.

Где расположена Никарагуа: смотрите на карте

Напомним, в этом же письме Ортега назвал войну страны-агрессора "героической битвой против неонацизма, который якобы поддерживается НАТО". Кроме того, он выразил уверенность в победе России.