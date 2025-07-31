Военный эксперт Сергей Грабский рассказал 24 Каналу, что Украина сейчас делает акцент на то, чтобы наносить удары именно по российским объектам транспортной логистики. Стоит понимать, что в России основа оперативной и стратегически логистики – это железная дорога.

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Повлияют ли удары по российской железной дороге на фронт?

Сергей Грабский отметил, что теми объемами, которыми Украина наносит удары по железной дороге врага, пока нельзя гарантировать, что это повлияет на долговременное перекрытие вражеских логистических путей.

Для этого удары должны быть в 10 – 20 раз более интенсивными. Я думаю, что соответствующие наши структуры советуются со специалистами относительно того, как наносить удары, чтобы они были эффективными. Говорится о сортировочных станциях, станциях разгрузки войск, об инженерных сооружениях,

– сказал он.

По мнению военного эксперта, сейчас Украина осуществляет тестовые удары по российским логистическим сообщениям. Однако не стоит забывать, что враг может готовиться к этому и усиливать свою противовоздушную оборону.

Важно! В результате атаки на железнодорожную станцию произошел пожар в грузовом поезде и была повреждена контактная сеть. Из-за инцидента остановили движение поездов, эвакуировали пассажиров одного из поездов. По официальной информации, повреждены по меньшей мере две цистерны и локомотив, а задержки коснулись по меньшей мере девяти пассажирских поездов.

Кроме того, появились сообщения, что в российской армии есть недостаток боеприпасов. Грабский объяснил, почему маловероятно, что это связано с атакой на железную дорогу, ведь тактика боевых действий среди военного командования всегда направлена на лимит ресурсов. Речь идет о личном составе, технике, вооружении и материальных средствах.

"Недостаток снарядов может быть очень индивидуальной оценкой. Надо смотреть на каждый отдельный случай и делать определенные выводы", – объяснил военный эксперт.

Достаточно ли наносить удары по России только дронами?

Сергей Грабский подчеркнул, что удары дронами по территории страны-агрессора имеют результат, однако не такой, как бы хотелось.

Россия имеет достаточно разветвленную систему железных дорог, поэтому может делать маневровые обходы, то есть осуществлять перемещение в обход пораженных участков,

– пояснил он.

Если удастся наносить по территории России удары более мощным и быстрым оружием, то у оккупантов будет меньше возможностей, чтобы помешать качественным атакам.

Военный эксперт добавил, что было бы эффективно использовать по территории врага ракеты, в частности украинские и наших союзников, или авиацию.