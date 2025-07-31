Військовий експерт Сергій Грабський розповів 24 Каналу, що Україна зараз робить акцент на те, щоб завдавати ударів саме по російських об'єктах транспортної логістики. Варто розуміти, що у Росії основа оперативної та стратегічно логістики – це залізниця.

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Чи вплинуть удари по російській залізниці на фронт?

Сергій Грабський зауважив, що тими обсяги, якими Україна завдає ударів по залізниці ворога, поки не можна гарантувати, що це вплине на довготривале перекриття ворожих логістичних шляхів.

Для цього удари мають бути в 10 – 20 разів більш інтенсивними. Я думаю, що відповідні наші структури радяться із фахівцями щодо того, як завдавати ударів, аби вони були ефективнішими. Мовиться про сортувальні станції, станції розвантаження військ, про інженерні споруди,

– сказав він.

На думку військового експерта, зараз Україна здійснює тестові удари по російських логістичних сполученнях. Однак не варто забувати, що ворог може готуватись до цього та посилювати свою протиповітряну оборону.

Важливо! Внаслідок атаки на залізничну станцію сталася пожежа у вантажному потязі та було пошкоджено контактну мережу. Через інцидент зупинили рух поїздів, евакуювали пасажирів одного з потягів. За офіційною інформацією, пошкоджено щонайменше дві цистерни та локомотив, а затримки торкнулися щонайменше дев'яти пасажирських поїздів.

Крім того, з'явилися повідомлення, що у російському війську є нестача боєприпасів. Грабський пояснив, чому малоймовірно, що це пов'язано з атакою на залізницю, адже тактика бойових дій серед військового командування завжди спрямована на ліміт ресурсів. Мовиться про особовий склад, техніку, озброєння та матеріальні засоби.

"Нестача снарядів може бути дуже індивідуальною оцінкою. Треба дивитись на кожен окремий випадок і робити певні висновки", – пояснив військовий експерт.

Чи достатньо завдавати ударів по Росії лише дронами?

Сергій Грабський підкреслив, що удари дронами по території країни-агресорки мають результат, проте не такий, як би хотілось.

Росія має досить розгалужену систему залізниць, тому може робити маневрові обходи, тобто здійснювати переміщення в обхід уражених ділянок,

– пояснив він.

Якщо вдасться наносити по території Росії удари більш потужною і швидкою зброєю, то в окупантів буде менше можливостей, щоб завадити якісним атакам.

Військовий експерт додав, що було б ефективно використовувати по території ворога ракети, зокрема українські та наших союзників, або ж авіацію.