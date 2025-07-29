Там було атаковано залізницю та ресурсну базу росіян. Де на карті розташоване місто Сальськ, показує 24 Канал.

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Де розташований Сальськ на карті?

У Сальську росіяни організували логістичний хаб для перекидання ресурсів, палива, боєприпасів та інших вантажів на фронт у Донецькій області, на південь до тимчасово окупованого Криму та Запорізької області.

Сальськ – це місто у Ростовській області із населенням понад 57 тисяч осіб. Його площа – 43,883 квадратних кілометра.

Воно розташоване за понад 260 кілометрів від кордону з Україною.

Де розташований Сальськ: дивіться на карті

До слова, унаслідок атаки у Сальську було зупинено рух поїздів. Повідомлялося про пожежу у складі вантажного поїзда – нібито було влучання у дві цистерни та локомотив.