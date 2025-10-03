Інцидент стався після військових навчань на півночі Норвегії. Група строковиків не з'явилася в узгодженому місці в призначений час. Пошукова операція тривала всю ніч.

До пошуків залучили гелікоптер, дрони поліції, рятувальників Червоного Хреста, військових та кінологів. Про таке розповідає норвезьке видання NRK, передає 24 Канал.

Як зникли норвезькі військові біля російського кордону?

В комуні Нессебю округу Фіннмарк, що неподалік від Росії, вранці 2 жовтня завершили військові навчання.

Проте десятеро військових, зокрема офіцерів та строковиків, не повернулися після виконання завдань. Правоохоронці отримали сигнал із GPS-передавача, що належав одній із груп військових, проте коли пошукові підрозділи прибули за вказаними координатами, слідів солдатів там не було.

Пошук зниклих ускладнювався через слабке мобільне покриття та складність рельєфу місцевості.

Однак ввечері того ж дня вдалося знайти п'ятьох військових, серед них троє самостійно дісталися до визначеного пункту, а ще двох помітив рятувальний гелікоптер під час обльоту території.

Зверніть увагу! Вже у п'ятницю вранці останніх п'ять солдатів знайшли живими та неушкодженими. За даними поліції Фіннмарку, група військових вийшла на зв'язок за допомогою радіостанцій у прикордонній зоні біля фінсько-російського кордону.

Представники норвезького командування підкреслили, що подібні інциденти траплялися і раніше, але рідко доводилося залучати поліцію до пошуків.

