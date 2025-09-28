В бригаду войдут примерно 4 – 5 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Iltalehti.

Смотрите также НАТО реагирует на дроны в Дании: миссию в Балтийском море усилит дополнительный фрегат

Что известно о новосозданной бригаде?

Шведская механизированная бригада "Норрботтен" специализируется на ведении боевых действий в зимних условиях. В ее составе – 5 батальонов и подразделений обеспечения. Каждый батальон имеет около тысячи солдат.

"Шведы находятся в состоянии готовности в собственных казармах, которые расположены вблизи Финляндии. Если напряженность в отношениях с Россией возрастет, они перейдут на финскую сторону", – цитирует издание источник в НАТО.

Кроме шведских и финских военных, к бригаде присоединятся также норвежцы и датчане. Штабы будут располагаться в городах Рованиеми и Соданкюля в Финляндии.

Отмечается, что вооружение для новой бригады, в частности шведские самоходные гаубицы Archer, уже в Лапландии. А в случае вооруженного конфликта военных будут прикрывать с воздуха британские истребители Eurofighter и F-35, а еще вертолеты Apache.

Учения бригады запланированы уже на ближайшее время. Они пройдут на финском полигоне Роваярви.

Что предшествовало?