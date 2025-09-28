В бригаду войдут примерно 4 – 5 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Iltalehti.
Что известно о новосозданной бригаде?
Шведская механизированная бригада "Норрботтен" специализируется на ведении боевых действий в зимних условиях. В ее составе – 5 батальонов и подразделений обеспечения. Каждый батальон имеет около тысячи солдат.
"Шведы находятся в состоянии готовности в собственных казармах, которые расположены вблизи Финляндии. Если напряженность в отношениях с Россией возрастет, они перейдут на финскую сторону", – цитирует издание источник в НАТО.
Кроме шведских и финских военных, к бригаде присоединятся также норвежцы и датчане. Штабы будут располагаться в городах Рованиеми и Соданкюля в Финляндии.
Отмечается, что вооружение для новой бригады, в частности шведские самоходные гаубицы Archer, уже в Лапландии. А в случае вооруженного конфликта военных будут прикрывать с воздуха британские истребители Eurofighter и F-35, а еще вертолеты Apache.
Учения бригады запланированы уже на ближайшее время. Они пройдут на финском полигоне Роваярви.
Что предшествовало?
Неизвестные дроны уже нарушали воздушное пространство Дании, Швеции, Норвегии и уже даже в Германии. За этим с большой вероятностью может стоять Россия.
Между тем Москва отвергает любые обвинения, еще и уверяет, что не планирует нападать на страны НАТО и ЕС. В то же время страна-террористка не забывает угрожать Западу решительным ответом в случае агрессии против нее.
Между тем НАТО не исключают, что будут сбивать российские самолеты и беспилотники. А Польша, которая тоже страдает от налетов российских дронов, даже готовит законопроект, что позволит сбивать российские цели над Украиной без согласия НАТО и ЕС.