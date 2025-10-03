К поискам привлекли вертолет, дроны полиции, спасателей Красного Креста, военных и кинологов. О таком рассказывает норвежское издание NRK, передает 24 Канал.

Как исчезли норвежские военные у российской границы?

В коммуне Нессебю округа Финнмарк, что неподалеку от России, утром 2 октября завершили военные учения.

Однако десять военных, в частности офицеров и срочников, не вернулись после выполнения задач. Правоохранители получили сигнал с GPS-передатчика, принадлежавшего одной из групп военных, однако когда поисковые подразделения прибыли по указанным координатам, следов солдат там не было.

Поиск пропавших осложнялся из-за слабого мобильного покрытия и сложности рельефа местности.

Однако вечером того же дня удалось найти пятерых военных, среди них трое самостоятельно добрались до определенного пункта, а еще двух заметил спасательный вертолет во время облета территории.

Обратите внимание! Уже в пятницу утром последних пять солдат нашли живыми и невредимыми. По данным полиции Финнмарка, группа военных вышла на связь с помощью радиостанций в пограничной зоне у финско-российской границы.

Представители норвежского командования подчеркнули, что подобные инциденты случались и раньше, но редко приходилось привлекать полицию к поискам.

Подобные инциденты у российских границ