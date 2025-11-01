Оккупанты ударили по центральной площади Новгород-Северского: какие последствия

Российская армия в ночь на 1 ноября ударила по центральной части города Новгород-Северский в Черниговской области. Там фиксируют повреждения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Новгород-Северской районной военной администрации Александра Селиверстова.

Какие последствия вражеской атаки по Новгород-Северскому?

Александр Селиверстов рассказал, что враг атаковал Новгород-Северский 2 ударными дронами. Произошло попадание в центре города по центральной площади.

К сожалению, есть повреждения фасадов и окон на нескольких зданиях. Информация о пострадавших уточняется,

– написал чиновник.

Он также показал кадры с последствиями удара по городу. На фото можно увидеть, что из-за вражеской атаки повыбивало стекла, а также образовались воронки и горы строительного мусора.

Последствия вражеской атаки по Новгород-Северскому / Фото из фейсбука Александра Селиверстова

