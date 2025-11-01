Окупанти вгатили по центральній площі Новгород-Сіверського: які наслідки

Російська армія в ніч на 1 листопада вгатила по центральній частині міста Новгород-Сіверський у Чернігівській області. Там фіксують пошкодження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова.

Які наслідки ворожої атаки по Новгород-Сіверському?

Олександр Селіверстов розповів, що ворог атакував Новгород-Сіверський 2 ударними дронами. Сталося влучання в центрі міста по центральній площі.

На жаль, є пошкодження фасадів та вікон на декількох будівлях. Інформація про постраждалих уточнюється,

– написав посадовець.

Він також показав кадри з наслідками удару по місту. На фото можна побачити, що через ворожу атаку повибивало шибки, а також утворилися вирви та гори будівельного сміття.

Наслідки ворожої атаки по Новгород-Сіверському / Фото з фейсбуку Олександра Селіверстова

Як окупанти тероризували Чернігівську область останнім часом?