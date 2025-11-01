Укр Рус
24 Канал Новини України Окупанти вгатили по центральній площі Новгород-Сіверського: які наслідки
1 листопада, 02:49
2

Окупанти вгатили по центральній площі Новгород-Сіверського: які наслідки

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Російська армія вдарила по центральній частині міста Новгород-Сіверський вночі 2 ударними дронами.
  • Внаслідок атаки пошкоджено фасади та вікна кількох будівель, інформація про постраждалих уточнюється.

Російська армія в ніч на 1 листопада вгатила по центральній частині міста Новгород-Сіверський у Чернігівській області. Там фіксують пошкодження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова

До теми Біля Черкас прогриміли вибухи: яка загроза була для міста 

Які наслідки ворожої атаки по Новгород-Сіверському?

Олександр Селіверстов розповів, що ворог атакував Новгород-Сіверський 2 ударними дронами. Сталося влучання в центрі міста по центральній площі. 

На жаль, є пошкодження фасадів та вікон на декількох будівлях. Інформація про постраждалих уточнюється, 
– написав посадовець.

Він також показав кадри з наслідками удару по місту. На фото можна побачити, що через ворожу атаку повибивало шибки, а також утворилися вирви та гори будівельного сміття.

Наслідки ворожої атаки по Новгород-Сіверському / Фото з фейсбуку Олександра Селіверстова

Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.

Як окупанти тероризували Чернігівську область останнім часом?

  • Російська армія 29 жовтня обстріляла телевежу в центрі Чернігова. Через атаку сама конструкція зазнала пошкоджень, місцевих жителів закликали не наближатися до об'єкта, щоб уникнути небезпеки.

  • За день до цього росіяни двічі атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівщини, залишивши десятки тисяч споживачів без світла. Під час відновлювальних робіт окупанти обстріляли ремонтну бригаду, на щастя, працівники все ж встигли сховатись. 

  • Також серія вибухів у Чернігові лунала 27 жовтня. Тоді ППО працювала по ворожих цілях, а неподалік Чернігова було зафіксовано падіння безпілотника.