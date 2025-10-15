Опять угроза из Беларуси: украинцев предупредили о возможном сценарии
- Александр Лукашенко приказал перевести белорусскую армию в состояние наивысшей боевой готовности, что вызвало беспокойство из-за возможного повторения сценария вторжения 2022 года.
- Аналитики предполагают, что эта активность может быть частью совместной операции с Москвой, а подготовленная армия Лукашенко может стать резервом Путина в войне против Украины.
Александр Лукашенко приказал перевести белорусскую армию в состояние наивысшей боевой готовности. В Минске это назвали проверкой сил, однако такие действия вызвали беспокойство из-за возможного повторения сценария 2022 года, когда с территории Беларуси началось вторжение России.
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала объяснил, что нынешняя активность Минска может быть частью совместной операции с Москвой. Он предостерег, что подготовленная к бою армия Лукашенко может стать резервом Путина в войне против Украины.
Смотрите также Без этого не будет никакого соглашения – в ОП назвали три ключевые предпосылки
Лукашенко снова поднял армию по тревоге
Сейчас белорусские войска переведены в состояние полной боевой готовности. Подобные приказы уже звучали перед вторжением России в 2022 году, когда учения "Запад-2022" стали прикрытием для нападения на Украину. На этот раз, считает аналитик, сценарий может повториться.
Белорусские вооруженные силы почти три года находились в боевой готовности без войны – это невероятно,
– отметил Лакийчук.
Длительная мобилизация свидетельствует о зависимости Лукашенко от решений Кремля. Такая система держит белорусскую армию в постоянном напряжении и позволяет Москве оперативно использовать ее как вспомогательную силу в любой момент.
Учения "Запад-2025" и риск провокаций
Нынешняя активность Минска может быть не просто военной демонстрацией, а частью более широкой стратегии Кремля. Россия пытается отвлечь внимание союзников Украины, создавая иллюзию новой угрозы с севера.
Россияне запускают дроны, проверяют реакцию соседей – это подготовка к ведению боевых действий,
– объяснил он.
Даже без крупномасштабной операции Кремль может действовать гибридно, используя белорусскую территорию для диверсий и информационного давления. Цель – дестабилизировать восточный фланг НАТО и отвлечь внимание союзников Украины.
Почему готовность Беларуси опасна для Украины
Постоянная мобилизация белорусской армии создает риск ее использования в войне против Украины. Несмотря на заявления о нейтралитете, белорусская армия может стать резервом для российских сил. Лакийчук предположил, что Москва способна полностью перехватить управление над войсками Лукашенко, если тот потеряет контроль над ситуацией.
Путин может просто украсть у Лукашенко армию – она и так наполовину его,
– отметил Лакийчук.
Он отметил, что Киеву и союзникам следует внимательно следить за движениями на белорусском направлении. Любая новая волна "проверок" может превратиться в подготовку к наступлению, как это уже произошло в 2022 году.
Что известно об учениях "Запад-2025" в Беларуси
- Активная фаза учений "Запад-2025" продолжалась с 12 по 16 сентября. По данным Государственной пограничной службы Украины, вблизи границы не зафиксировали провокаций. Площадки для маневров располагались глубоко на территории Беларуси. После завершения учений российские подразделения начали сворачиваться и готовились к возвращению в Россию.
- Первый поезд с российскими военными и техникой прибыл в Беларусь 6 августа. По оценкам полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, речь идет лишь о нескольких батальонах – до 10 тысяч человек. Он пояснил, что такое количество не представляет угрозы для Украины, ведь для масштабного наступления нужно не менее 50 тысяч военных.
- В белорусском Гомеле заметили бронетехнику с красными лентами и самодельными противодронными дугами. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко отмечал, что это скорее демонстрация, чем реальная подготовка к наступлению. По его словам, Россия не имеет достаточных резервов и логистики для удара с севера, а Кремль не доверяет белорусским войскам.