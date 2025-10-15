Олександр Лукашенко наказав перевести білоруську армію у стан найвищої бойової готовності. У Мінську це назвали перевіркою сил, однак такі дії викликали занепокоєння через можливе повторення сценарію 2022 року, коли з території Білорусі почалося вторгнення Росії.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу пояснив, що нинішня активність Мінська може бути частиною спільної операції з Москвою. Він застеріг, що підготовлена до бою армія Лукашенка може стати резервом Путіна у війні проти України.

Дивіться також Без цього не буде жодної угоди – в ОП назвали три ключові передумови

Лукашенко знову підняв армію по тривозі

Наразі білоруські війська переведені у стан повної бойової готовності. Подібні накази вже лунали перед вторгненням Росії у 2022 році, коли навчання "Захід-2022" стали прикриттям для нападу на Україну. Цього разу, вважає аналітик, сценарій може повторитися.

Білоруські збройні сили майже три роки перебували у бойовій готовності без війни – це неймовірно,

– зазначив Лакійчук.

Тривала мобілізація свідчить про залежність Лукашенка від рішень Кремля. Така система тримає білоруську армію у постійній напрузі й дозволяє Москві оперативно використати її як допоміжну силу у будь-який момент.

Навчання "Захід-2025" і ризик провокацій

Нинішня активність Мінська може бути не просто військовою демонстрацією, а частиною ширшої стратегії Кремля. Росія намагається відволікти увагу союзників України, створюючи ілюзію нової загрози з півночі.

Росіяни запускають дрони, перевіряють реакцію сусідів – це підготовка до ведення бойових дій,

– пояснив він.

Навіть без великомасштабної операції Кремль може діяти гібридно, використовуючи білоруську територію для диверсій і інформаційного тиску. Мета – дестабілізувати східний фланг НАТО та відволікти увагу союзників України.

Чому готовність Білорусі небезпечна для України

Постійна мобілізація білоруської армії створює ризик її використання у війні проти України. Попри заяви про нейтралітет, білоруська армія може стати резервом для російських сил. Лакійчук припустив, що Москва здатна повністю перехопити управління над військами Лукашенка, якщо той втратить контроль над ситуацією.

Путін може просто вкрасти у Лукашенка армію – вона і так наполовину його,

– зауважив Лакійчук.

Він наголосив, що Києву та союзникам слід уважно стежити за рухами на білоруському напрямку. Будь-яка нова хвиля "перевірок" може перетворитися на підготовку до наступу, як це вже сталося у 2022 році.

Що відомо про навчання "Захід-2025" у Білорусі