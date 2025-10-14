Про це в етері 24 Каналу наголосив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, висловивши переконання, що росіяни далі казатимуть, що ще трошки й дотиснуть на лінії фронту. Росія хоче цю війну не зупинити, а перевести у формат територіального контролю, навіть з замороженням війни, але щоб це було на її користь.

Дивіться також Мир на порядку денному: українська делегація прямує у Вашингтон

Що Москва розуміє під мирним врегулюванням війни?

В Кремлі звучать нові заяви щодо мирного врегулювання. Прессекретар російського диктатора Пєсков висловився, що Росія буцімто вітає прагнення Трампа шукати шляхи врегулювання російсько-української війни.

Однак, зі слів Подоляка, під мирним врегулюванням країна-агресорка хоче отримати гарантії, що вона не програє цю війну, що не буде платити за її наслідки, не стане відповідати за масові вбивства і руйнацію української інфраструктури.

"Кремль хоче отримати запевнення, що тиснути будуть не на Росію, а на Україну, а росіянам навпаки все віддаватимуть. Апетити в Росії дуже великі, вона не може мілітарним шляхом впоратися з Україною і не зможе, це після чотирьох років війни – очевидно. Але вона вважає, що може зафіксувати принаймні політико-дипломатичну перемогу", – озвучив Подоляк.

Це, на його думку, буде можливо тільки якщо хтось піде назустріч Росії і буде готовий віддати частину Європи під умовний контроль Кремля. Радник голови ОПУ зазначив, що поки що не бачить таких сценаріїв, тому що видніються зміни суспільних настроїв у США, там виступають за підтримку України, навіть серед Республіканської партії.

Подоляк переконаний в тому, що американська сторона може ще раз зустрітися з Путіним, поговорити, але нічого нового не відбудеться. Він впевнений, що Путін буде виправдовувати факт агресії, казати, що Росія може закінчити війну, якщо Україна відмовиться від суверенного статусу, але все це не дасть конкретного рішення в цій війні. Радник голови ОПУ зауважив на тому, що до цього призведе не угода з Росією, а тільки суттєвий тиск на неї, а через неї – на Китай.

"Якщо США хочуть залишатись в системі, де є американоцентризм, де правила США є домінуючими, то треба зробити три кроки: суттєво підсилити Україну, значно натиснути на Росію, потужно опосередковано вдарити по країнах війни (першочергово по Китаю). Без цього домовленостей з Росією та жодної угоди не буде, а буде суцільна путінська брехня", – підсумував Подоляк.

Мирні переговори: які заяви лунають з Кремля?