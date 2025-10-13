Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Що кажуть у Росії про мирні переговори?
У речника Кремля Дмитра Пєскова поцікавилися, чи США залишаються посередниками у врегулюванні конфлікту в Україні.
Той дав ствердну відповідь, при цьому зауваживши на "паузі" у мирних переговорах.
Звісно, американцям добре відомо про ту паузу, яка утворилася. Безперечно, вони темою володіють. Контакти щодо відповідних каналів продовжуються,
– заявив путінський посіпака.
Мирні переговори: останні новини
Дмитро Пєсков та Юрій Ушаков звинуватили Україну та Європу у небажанні мирного врегулювання війни. За їхніми словами, Росія натомість нібито готова до перемовин.
Тим часом українська делегація на чолі з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко вирушила у Вашингтон для переговорів з США. Сторони обговорюватимуть питання для встановлення миру.
Раніше Трамп заявив, що передасть Україні далекобійні ракети "Томагавк", якщо Путін не зупинить війну.