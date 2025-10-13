Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Что говорят в России о мирных переговорах?
У представителя Кремля Дмитрия Пескова поинтересовались, остаются ли США посредниками в урегулировании конфликта в Украине.
Тот дал утвердительный ответ, при этом отметив на "паузе" в мирных переговорах.
Конечно, американцам хорошо известно о той паузе, которая образовалась. Бесспорно, они темой владеют. Контакты по соответствующим каналам продолжаются,
– заявил путинский приспешник.
Мирные переговоры: последние новости
Дмитрий Песков и Юрий Ушаков обвинили Украину и Европу в нежелании мирного урегулирования войны. По их словам, Россия взамен якобы готова к переговорам.
Между тем украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко отправилась в Вашингтон для переговоров с США. Стороны будут обсуждать вопросы для установления мира.
Ранее Трамп заявил, что передаст Украине дальнобойные ракеты "Томагавк", если Путин не остановит войну.