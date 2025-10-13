Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Что говорят в России о мирных переговорах?

У представителя Кремля Дмитрия Пескова поинтересовались, остаются ли США посредниками в урегулировании конфликта в Украине.

Тот дал утвердительный ответ, при этом отметив на "паузе" в мирных переговорах.

Конечно, американцам хорошо известно о той паузе, которая образовалась. Бесспорно, они темой владеют. Контакты по соответствующим каналам продолжаются,

– заявил путинский приспешник.

Мирные переговоры: последние новости