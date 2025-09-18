-

Ряд военных экспертов говорили о том, что переброска врагом техники и войск может стать шагом к решающему наступлению России в Донецкой области. Однако это наступление, можно считать, уже началось.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу сообщил Александр "Алекс", офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун". Он добавил, что сейчас есть не просто одиночная переброска, а целые колонны техники и подвоз оружия.

Чего ждать от российского наступления и что может заставить россиян перейти к переговорам – читайте дальше.

Ситуация возле Покровска "стабильно критическая"

Издание Times пишет о том, что одни из самых ожесточенных боев российско-украинской войны продолжаются у Покровска. Самое сложное сейчас – это попасть в город. Об этом им рассказали бойцы из других подразделений. Можете прокомментировать эту информацию

Да, действительно, это одно из самых горячих направлений. Россияне пытаются контролировать логистику, именно поэтому трудно попасть в город, трудно проводить ротации, трудно осуществлять подвоз – но все еще возможно.

Любой прифронтовой город сталкивается с похожими проблемами – или это Покровск, или это Константиновка. Потому что это как бастион обороны, и враг пытается контролировать и перерезать логистику. На самом деле ситуация очень тяжелая и требует больших усилий, сосредоточения и планирования для успешных операций по логистике и ротаций.

Была информация от начальницы медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алины Михайловой о том, что ситуация на Покровском направлении - "стабильно критическая". Она утверждает, что фронт движется уже в сторону Днепра, Россия перебрасывает тысячи военнослужащих и десятки единиц бронетехники. Это также подтверждают различные военные эксперты, которые считают, что это может стать шагом к решающему наступлению Москвы в Донецкой области. Видите ли вы, что россияне готовятся к более широкомасштабному наступлению на Покровск?

Это наступление уже началось. Информация о переброске дополнительных подразделений появилась несколько недель назад. Сейчас это наступление уже продолжается, ведь если месяц назад на определенных участках мы наблюдали лишь единичные передвижения легкой или грузовой техники для ротации или подвоза, то сейчас на отдельных направлениях можно увидеть даже колонны автомобильной техники, большое количество мотоциклов, которые осуществляют подвоз и ротацию к определенным точкам. После этого штурмовые действия продолжают уже пешком.

Много говорилось об использовании врагом малых пехотных групп. Если раньше такие группы состояли из одного или двух военнослужащих, то сейчас наблюдаем уже нередки случаи, когда в группах по 5 – 10 человек. Наступление уже продолжается. Погодные условия благоприятны для врага, поэтому он использует всю свою инициативу.

Некоторые военные, в частности в комментарии изданию Telegraph, сообщили, что России все же не удастся захватить Покровск до конца года. Однако при одном условии – если россияне не перекроют нашу логистику. Вы согласны с этим мнением, или имеете совсем другую позицию?

Конечно, логистика – будто "кровяная система" Сил обороны, которая обеспечивает подвоз БК, ротацию и эвакуацию. То есть, если есть логистика – есть силы и возможности для активного сопротивления. Враг максимально концентрируется на перерезании логистики. Наша же задача – спланировать, предусмотреть и осуществить эту логистику для успешного выполнения поставленной задачи.

О какой логистике может идти речь, если россияне действительно не перережут ее? При каких условиях удастся сдержать это наступление, удержать город Покровск? На карте DeepState мы видим, как они пытаются окружить город. Что именно они пытаются перерезать, где именно ту логистику перерезать, чтобы нам было труднее?

Речь идет о любых автомобильных путях – там, где машина, бронированная или грузовая техника может подъехать, что-то привезти или забрать. Так же в случае эвакуации – насколько оперативно можно ее осуществить. И чем проще это сделать, тем больше сил обороны в целом и возможностей для сдерживания врага.

Как сбои Starlink обременяют работу военным?

Опять были сбои и проблемы с работой Starlink. Украинский военный Роберт Мадьяр Бровди сказал, что связь пропадала. Какая ситуация сейчас? Есть ли у вас альтернативы для поддержания связи, чтобы заменить Starlink?

Да, действительно, была такая проблема. Сбои в работе случаются время от времени – это далеко не первый или второй случай. В случае нарушения интернет-связи, обычно, усложняются процессы коммуникации и управления.

Основная нагрузка – на классические методы связи, всякого рода радиосвязь. Конечно, значительно труднее корректировать работу пилотов, ведь наша специфика – пилоты. Но мы уже имеем такой опыт, потому что неоднократно случались похожие ситуации.

Надо развивать больше альтернативных систем связи, кроме Starlink, чтобы не быть зависимыми на 100% от одной технологии. Диверсификация в области связи позволит маневрировать между различными проблемами, которые случаются, и успешно выполнять задачи.

Технологии, которые спасают жизни военным

Какие сейчас потребности вашего подразделения? Сейчас есть актуальный сбор на детектор дронов. Хотелось бы понимать, как он работает и, возможно, что чего-то не хватает.

На самом деле потребностей очень много. Сейчас сфокусировались на детекторе дронов, поскольку это один из основных устройств, который позволяет сохранить жизнь военнослужащему – оперативно понимать ситуацию вокруг себя в зоне боевых действий.

Этот прибор показывает картинку – ровно ту, что видит оператор дрона. Он позволяет любому военнослужащему сориентироваться в ситуации и понять, является ли он мишенью, например, FPV-дрона, или нет. Если да – это дает время отреагировать, спрятаться и так уберечь жизнь в конкретной ситуации.

Детекторы дронов работают в отношении любых типов дронов или только FPV?

Детектор работает в отношении FPV-дронов на аналоговом сигнале. То есть он не может перехватить изображение с, например, "Мавика" или какого-то "крыла". FPV-дрон является одной из основных видов оружия при перерезании логистики или при передвижении к позиции. Именно детектор позволяет частично обезопасить военнослужащего при передвижении, потому что предоставляет информацию об оперативной ситуации вокруг него.

Насколько близко можно подъехать к линии фронта на Покровском направлении? Раньше это было 10 – 20 километров, а сейчас, вроде, уже и 20 километров нет, то есть расстояния стали намного длиннее. Какое расстояние сейчас?

На самом деле ситуация зависит от нашей активности в прифронтовой зоне. Враг очень активно применяет разведку дронами самолетного типа и пытается понять паттерны в логистике. Уже на основе этих паттернов планирует свои операции.

Если эта логистика в зоне 20–30 километров – враг сейчас использует FPV-дроны, немного их улучшает, ставит дополнительные батареи, чтобы иметь возможность достать. Такая ситуация есть.

Часто используют FPV-дроны самолетного типа, например "Молния". Они залетают на еще большую дистанцию. То есть, можно спокойно говорить, что были случаи и на 40 километров. То есть, 30 – 40 километров – это уже достаточно опасная зона, и точно расслабляться нельзя.

Была еще информация, что россияне начали оснащать "Шахеды" такими модернизированными устройствами и камерами, которые как раз таки превращают их в FPV-дроны. Встречали ли уже такие случаи?

В зоне нашей ответственности мы такого не видели. Была информация, что вроде бы есть возможность применять "Шахед" как FPV-дрон, потому что там есть камера и какие-то элементы управления. Но, если немного углубиться в детали, то во многих случаях, как минимум из публичной информации, камера была достаточно низкого качества. Возможно, одной из основных целей, для чего оборудовали эти дроны, было выявление расчетов ПВО, например, и сразу получения информации об этом врагом.

Новые технологии врага

Какие новые технологии используют россияне, в чем они совершенствуются? Имею в виду не только "Шахеды" и беспилотники, но и РЭБ, РЭР: всю технику, которая может быть. Где сейчас россияне пытаются применять искусственный интеллект?

Да, действительно, сейчас идет гонка, кто будет использовать что-то нестандартное, если мы говорим о FPV-дронах. И, собственно, ответ – это улучшение РЭБ-систем для предотвращения этого. У врага очень сильная техническая сторона. Территория, где оперируют пилоты, она очень перекрыта различными РЭБ-системами. Их может быть десятки разных видов, которые направлены на разные средства.

То есть это могут быть РЭБы против "Мавиков". РЭБ, который нарушает управление FPV-дроном. Или же это может быть РЭБ, который глушит видеосигнал. И здесь враг на самом деле очень сильный.

Если говорить об электронике, то это радиоэлектронная разведка. Враг тоже силен и, собственно, уже от нас зависит, насколько у нас есть информационная гигиена в эфире, что мы передаем для того, чтобы обезопасить себя.

Также враг пытается быть, скажем, креативным в использовании FPV-дронов. Порой ему это удается, порой – нет. Но стоит отметить: не следует его недооценивать. У нас привыкли высмеивать нестандартные решения. Мы все должны были бы уже сделать вывод: враг опасен. И стоит собирать информацию, что нового он придумает. Далее – анализировать, насколько это эффективно. Если эффективно, то адаптировать для своих нужд. Это может спасти жизнь бойцов или же стать ключом к выполнению новых миссий.

О каких нестандартных решениях вы как раз таки говорите? Есть примеры, которые вы можете привести?

Наша специфика заточена больше на дроны, случалось немало дронов, которые были относительно уникальны в своих решениях. Так, это были какие-то дополнительные компоненты, нестандартное расположение антенн, использование нестандартных частот, определенные методы шифрования.

То же самое можно сказать о средствах РЭБ, которые появляются как ответ на наши возможности. Те же самые РЭБы типа "Штора", "Черный глаз" – они все активнее применяются врагом, собственно, исключительно на основе анализа наших действий. Враг собирает информацию и в тех моментах, где мы становимся слишком эффективнее него – они пытаются оперативно создать противодействие.

Здесь вопрос в том, что это именно системные решения – создать систему, которая перечеркнет наши достижения в той или иной сфере. Это и использование дронов, и РЭБ-систем.

Какие у России проблемы во время наступления?

Какие относительно слабые звенья у россиян? На какие минусы их армии стоит обращать внимание и бить по этому еще больше?

В отношении врага, особенно сейчас, я бы не использовал любого словосочетания "слабые звенья". Возможно, на первый взгляд, это может казаться чем-то нелогичным. Но стоит провести глубокий анализ, собрать данные и понять, что, возможно, это частичка какой-то большей системы, которая позволяет быть им эффективным.

Мы видим, какой скачок в технологиях сделал враг. Если раньше он мог залетать максимум на 10 километров за ЛБЗ, то сейчас эти цифры значительно увеличились. Это нарушает любое передвижение на некоторых участках.

Возможно, кто-то бы и сказал, что враг где-то недорабатывает, но оказывается, что это, возможно, системное решение, которое занимает больше времени. И мы уже сталкиваемся с проблемой, которую должны догонять.

Какие компоненты в российских дронах? Или это только российские детали, или попадаются западные и китайские?

Если мы говорим об обычных FPV-дронах, то в большинстве случаев это использование китайских деталей – так и у нас.

То есть это гражданская микроэлектроника?

Да, это обычная гражданская микроэлектроника, которая раньше продавалась по всему миру и никто бы не сказал, что она может быть использована в военных целях. Это обычные китайские радиокомпоненты.

Враг пытается локализовать производство, то есть есть модели (дронов – 24 Канал), которые используют компоненты, которые произведены в России, но большая часть дронов – это то, что можно купить на Aliexpress.

Кроме китайских, еще чьи-то находили компоненты?

Я знаю, что очень часто используют микрокомпьютеры Raspberry. Кажется, они не китайские.

Используете ли вы сейчас дроны-перехватчики на фронте или вокруг гражданских объектов? Эффективно ли это эффективно? И сколько в соотношении должно быть перехватчиков, чтобы они эффективно работали против, например, одного "Шахеда".

Специфика моей работы никак не связана с перехватчиками "Шахедов". Я знаю, что тестировались эти методы борьбы с "Шахедами", но какие результаты и какова их эффективность – мне неизвестно.

Как действуют россияне и чем мотивируются?

Почему именно россияне на Покровском направлении уделяют больше всего внимания? Есть ли какие-то изменения в действиях врага там?

Значительно интенсивнее стала логистика россиян после того, как появилась информация о подтягивании дополнительных подразделений. То есть стало значительно больше автомобильного транспорта, грузового, мототранспорта и квадроциклов.

В начале, как только пришла информация о том, что были переброшены подразделения морской пехоты, состоялся едва ли не впервые за долгий период механизированный штурм. Тогда на штурмы выезжало несколько танков или бронетехники, но они были сожжены задолго до ЛБЗ. Сейчас активного использования бронетехники мы не наблюдаем.

Что точно изменилось, это оживление логистики и увеличение малых штурмовых групп, то есть их численности. Сейчас 5 – 10 человек в одной группе не является редкостью.

Также стоит отметить, что готовность терпеть большое количество потерь для россиян является одним из вызовов. Если поставлена задача, то определенным маршрутом раз за разом идет группа, и неважно результат предыдущих. То есть пока не будет достигнуто какого-то рубежа, то по этому маршруту будет происходить постоянное передвижение врага.

Глядя на это, трудно понять, как так можно делать в 21 веке, когда не важно ничего, кроме: "Нам надо взять вот эту посадку и не важно, сколько людей там ляжет".

Как вы думаете, из-за чего они все-таки идут на сознательную смерть, на сознательное убийство? Чем это обусловлено?

Опыта общения (с российскими солдатами – 24 Канал) у меня нет. Я бы здесь разделил на два этапа.

Первый этап – до попадания в армию. В России очень активная и очень давно работает пропаганда, которая "накачивает" людей. Я думаю, что уже не одно десятилетие она направляет их вес на какие-то моменты, которые заставляют их или убеждают идти на войну.

Второй этап – когда они попадают в эту систему, то там уже не очень много вариантов. Ты или делаешь то, что тебе приказано, или у тебя будут проблемы.

Неоднократно мы получали радиоперехваты об угрозах, об том, что кто-то будет наказан. Таких случаев было очень много. Очень много раз в СМИ появлялись кадры о жестоком обращении, избиении и так далее.

И здесь уже система заставляет тебя так или иначе выполнять приказ, потому что или ты умрешь где-то в тылу у себя, или ты умрешь где-то при штурме. Получается, что вариантов не очень много.

Антидронные сетки

Могут ли антидронные сетки быть эффективными в районе Покровска? Ставят ли их на подъездах к городу?

В зоне выполнения наших задач достаточно часто можно увидеть такие сетки. Они немного облегчают передвижение и логистику.

Стоит понимать, что эти сетки надо обслуживать. Так, они действительно помогают, ведь когда говорится о поражении логистики, то это обычно использование радиодронов на радиоуправлении.

Использование радиоуправления свидетельствует о том, что этот дрон будет падать с относительно большой высоты, возможно, даже не очень прицельно в последние несколько десятков метров. В таком случае такие сетки на самом деле помогают сохранить и жизнь, и технику – все, что угодно.

Было много информации в СМИ. Я видел, где сетки были порваны и поэтому не такие эффективные. То есть одна история о том, чтобы защищать эти логистические пути с помощью сеток, а вторая история, что они должны быть под пристальным наблюдением и обслуживаться, если есть повреждения.

Шанс на переговоры может появиться

Могут ли россияне остановиться на Донецком направлении, если представить, что завтра будут переговоры Трампа, Зеленского и Путина готов ли будет Путин отступить от своих других желаний? Считаете ли вы, что он может идти дальше с наступлением на Днепропетровщину или другие гражданские города?

По моему личному мнению, они будут продолжать (наступление – 24 Канал) до тех пор, пока смогут. До тех пор, пока мы не сможем сделать их потери больше, чем они могут терпеть.

Например, сейчас им не очень важно количество потерь, потому что у них постоянно есть прирост территории. Как только этот прирост потерь сохранится, а новые территории они перестанут захватывать, то это может стать одним из условий остановки продвижения дальше, потому что не будет никакого результата.

То есть, пока они могут – они это делают, так же и мы. Когда мы сможем их остановить на каком-то рубеже и больше не дать продвигаться, то это может быть один из шансов, о каких-то переговорах или что-либо другое.

Что нужно, чтобы остановить штурмовые действия России, в частности больше оружия, больше людей, больше техники или все вместе?

Все вместе, ведь много чего не хватает. Не хватает людей, не хватает людей-профессионалов своего дела. Если мы говорим о дронах, то может быть очень технологическое решение, тебе не хватает людей, которые имеют инженерное образование, инженерное видение.

Это люди, которые могли бы помогать развивать эту историю. То же самое касается и многих других специальностей, которые участвуют в мероприятиях по обороне, которых очень не хватает.