Низка військових експертів говорили про те, що перекидання ворогом техніки та військ може стати кроком до вирішального наступу Росії в Донецькій області. Однак цей наступ, можна вважати, вже почався.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу повідомив Олександр "Алекс", офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем "Тайфун". Він додав, що зараз є не просто поодиноке перекидання, а цілі колони техніки та підвіз зброї.

Чого чекати від російського наступу та що може змусити росіян до перемовин, – читайте далі.

Важливо Росіяни прагнуть створити чисельну перевагу, – 46 ОАеМБр про ситуацію поблизу Покровська

Ситуація біля Покровська "стабільно критична"

Видання Times пише про те, що одні з найзапекліших боїв російсько-української війни тривають біля Покровська. Найскладніше зараз – потрапити в місто. Про це їм розповіли бійці з інших підрозділів. Можете прокоментувати цю інформацію?

Так, дійсно, це один із найгарячіших напрямків. Росіяни намагаються контролювати логістику, саме через це важко потрапити в місто, важко проводити ротації, важко здійснювати підвезення, – але все ще можливо.

Будь-яке прифронтове місто стикається зі схожими проблемами – чи це Покровськ, чи це Костянтинівка. Бо це ніби бастіон оборони, і ворог намагається контролювати й перерізати логістику. Насправді ситуація дуже важка і потребує великих зусиль, зосередження та планування для успішних операцій із логістики та ротацій.

Інтерв'ю з військовим "Алексом": дивіться відео

Була інформація від начальниці медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліни Михайлової про те, що ситуація на Покровському напрямку "стабільно критична". Вона стверджує, що фронт рухається вже в сторону Дніпра, Росія перекидає тисячі військовослужбовців і десятки одиниць бронетехніки. Це також підтверджують різні військові експерти, які вважають, що це може стати кроком до вирішального наступу Москви в Донецькій області. Чи бачите ви, що росіяни готуються до більш широкомасштабного наступу на Покровськ?

Цей наступ уже почався. Інформація про перекидання додаткових підрозділів з’явилася кілька тижнів тому. Наразі цей наступ уже триває, адже якщо місяць тому на визначених ділянках ми спостерігали лише поодинокі пересування легкої або вантажної техніки для ротації чи підвозу, то зараз на окремих напрямках можна побачити навіть колони автомобільної техніки, велику кількість мотоциклів, які здійснюють підвіз і ротацію до визначених точок. Після цього штурмові дії продовжують уже пішки.

Багато говорилося про використання ворогом малих піхотних груп. Якщо раніше такі групи складалися з одного чи двох військовослужбовців, то наразі спостерігаємо вже непоодинокі випадки, коли в групах по 5–10 осіб. Наступ уже триває. Погодні умови сприятливі для ворога, тому він використовує всю свою ініціативу.

Деякі військові, зокрема у коментарі виданню Telegraph, повідомили, що Росії все ж не вдасться захопити Покровськ до кінця року. Однак за однієї умови – якщо росіяни не перекриють нашу логістику. Ви погоджуєтесь із цією думкою, чи маєте зовсім іншу позицію?

Звичайно, логістика – ніби кровоносна система Сил оборони, яка забезпечує підвіз БК, ротацію й евакуацію. Тобто якщо є логістика, – є сили й можливості для активного спротиву. Ворог максимально концентрується на перерізанні логістики. Наше ж завдання – спланувати, передбачити й здійснити цю логістику для успішного виконання поставленого завдання.

Про яку логістику може йтися, якщо росіяни дійсно не переріжуть її? За яких умов вдасться стримати цей наступ, втримати місто Покровськ? На карті DeepState ми бачимо, як вони намагаються оточити місто. Що саме росіяни намагаються перерізати, де саме ту логістику перерізати, щоб нам було важче?

Йдеться про будь-які автомобільні шляхи – там, де машина, броньована чи вантажна техніка може під’їхати, щось привезти або забрати. Так само у разі евакуації – наскільки оперативно можна її здійснити. І чим простіше це зробити, тим більше сил оборони в цілому і можливостей для стримування ворога.

Що відбувається на Покровському напрямку: карта DeepState

Як збої Starlink обтяжують роботу військовим?

Знову були збої та проблеми з роботою Starlink. Український військовий Роберт Мадяр Бровді казав, що зв’язок зникав. Яка ситуація зараз? Чи є у вас альтернативи для підтримання зв’язку, щоб замінити Starlink?

Так, дійсно, була така проблема. Збої в роботі трапляються час від часу – це далеко не перший чи другий випадок. У разі порушення інтернет-зв’язку, звичайно, ускладнюються процеси комунікації та керування.

Основне навантаження – на класичні методи зв’язку, всякого роду радіозв’язок. Звичайно, значно важче коригувати роботу пілотів, адже наша специфіка – пілоти. Але ми вже маємо такий досвід, бо неодноразово траплялися схожі ситуації.

Треба розвивати більше альтернативних систем зв’язку, крім Starlink, щоб не бути залежними на 100% від однієї технології. Диверсифікація у сфері зв’язку дозволить маневрувати між різними проблемами, які трапляються, і успішно виконувати завдання.

Технології, які рятують життя військовим

Які зараз потреби вашого підрозділу? Наразі є актуальний збір на детектор дронів. Хотілося б розуміти, як він працює і, можливо, що чогось не вистачає.

Насправді потреб дуже багато. Наразі сфокусувалися на детекторі дронів, оскільки це один з основних пристроїв, який дозволяє зберегти життя військовослужбовцю – оперативно розуміти ситуацію навколо себе в зоні бойових дій.

Цей прилад показує картинку – рівно ту, що бачить оператор дрона. Він дозволяє будь-якому військовослужбовцю зорієнтуватися в ситуації й зрозуміти, чи є він мішенню, наприклад, FPV-дрона, чи ні. Якщо так – це дає час відреагувати, сховатися і вберегти життя в конкретній ситуації.

Детектори дронів працюють щодо будь-яких типів дронів чи тільки FPV?

Детектор працює щодо FPV-дронів на аналоговому сигналі. Тобто він не може перехопити зображення з, наприклад, "Мавіка" або якогось "крила". FPV-дрон є однією з основних видів зброї при перерізанні логістики або при пересуванні до позиції. Саме детектор дозволяє частково убезпечити військовослужбовця при пересуванні, бо надає інформацію про оперативну ситуацію навколо нього.

Наскільки близько можна під'їхати до лінії фронту на Покровському напрямку? Раніше це було 10–20 кілометрів, а зараз ніби вже й 20 кілометрів немає, тобто відстані стали набагато довшими. Яка відстань зараз?

Насправді ситуація залежить від нашої активності у прифронтовій зоні. Ворог активно застосовує розвідку дронами літакового типу й намагається зрозуміти патерни в логістиці. Уже на основі цих патернів планує свої операції.

Якщо ця логістика в зоні 20–30 кілометрів – ворог наразі використовує FPV-дрони, трохи їх поліпшує, ставить додаткові батареї, щоб мати змогу дістати. Така ситуація є.

Часто використовують FPV-дрони літакового типу, наприклад "Молнія". Вони залітають на ще більшу дистанцію. Тобто можна спокійно говорити, що були випадки й на 40 кілометрів. Тобто 30–40 кілометрів – це вже достатньо небезпечна зона, де точно розслаблятися не можна.

Була ще інформація, що росіяни почали оснащувати "Шахеди" такими модернізованими пристроями й камерами, які якраз таки перетворюють їх на FPV-дрони. Чи зустрічали вже такі випадки?

У зоні нашої відповідальності ми такого не бачили. Була інформація, що начебто є можливість застосовувати "Шахед" як FPV-дрон, тому що там є камера і якісь елементи керування. Але, якщо трохи заглибитися в деталі, то в багатьох випадках, як мінімум із публічної інформації, камера була достатньо низької якості. Можливо, однією з основних цілей обладнання цих дронів було виявлення розрахунків ППО, наприклад, і одразу отримання інформації про це ворогом.

Нові технології ворога

Які нові технології використовують росіяни, у чому вони вдосконалюються? Маю на увазі не тільки "Шахеди" та безпілотники, а й РЕБ, РЕР: усю техніку, яка може бути. Де зараз росіяни намагаються застосовувати штучний інтелект?

Так, дійсно, зараз йде гонитва, хто буде використовувати щось нестандартне, якщо ми говоримо про FPV-дрони. І, власне, відповідь – це поліпшення РЕБ-систем для унеможливлення цього. У ворога дуже сильна технічна сторона. Територія, де оперують пілоти, щільно перекрита різними РЕБ-системами. Їх може бути десятки різних видів, які спрямовані на різні засоби.

Тобто це можуть бути РЕБи проти "Мавіків", або РЕБ, який порушує керування FPV-дроном. Або ж це може бути РЕБ, який глушить відеосигнал. І тут ворог насправді дуже сильний.

Якщо говорити про електроніку, то це радіоелектронна розвідка. Ворог теж сильний і, власне, вже від нас залежить рівень інформаційної гігієни в ефірі, що ми передаємо для того, щоб убезпечити себе.

Також ворог намагається бути, скажімо, креативним у використанні FPV-дронів. Часом йому це вдається, часом – ні. Але варто зазначити: не слід його недооцінювати. У нас звикли висміювати нестандартні рішення. Ми всі мали б уже зробити висновок: ворог небезпечний. І варто збирати інформацію, що нового він придумає. Далі – аналізувати, наскільки це ефективно. Якщо ефективно, то адаптувати для своїх потреб. Це може врятувати життя бійців, або ж стати ключем до виконання нових місій.

Про які нестандартні рішення ви якраз таки говорите? Є приклади, які ви можете навести?

Наша специфіка заточена більше на дрони, траплялося чимало дронів, які були відносно унікальні у своїх рішеннях. Так, це були якісь додаткові компоненти, нестандартне розташування антен, використання нестандартних частот, певні методи шифрування.

Те ж саме можна сказати про засоби РЕБ, які з'являються як відповідь на наші можливості. Ті ж самі РЕБи типу "Штора", "Чорне око" – вони усе активніше застосовуються ворогом, власне, виключно на основі аналізу наших дій. Ворог збирає інформацію, і в тих моментах, де ми стаємо набагато ефективнішими за нього, намагається оперативно створити протидію.

Тут питання в тому, що це саме системні рішення – створити систему, яка перекреслить наші здобутки в тій чи іншій сфері. Це і використання дронів, і РЕБ-систем.

Які у Росії проблеми під час наступу?

Які відносно слабкі ланки у росіян? На які мінуси їхньої армії варто звертати увагу і бити по цьому ще більше?

Щодо ворога, особливо зараз, я б не використовував будь-якого словосполучення "слабкі ланки". Можливо, на перший погляд, це може здаватися чимось нелогічним. Але варто провести глибокий аналіз, зібрати дані й зрозуміти, що, можливо, це частинка якоїсь більшої системи, яка дозволяє їм бути ефективними.

Ми бачимо, який стрибок у технологіях зробив ворог. Якщо раніше він міг залітати максимум на 10 кілометрів за ЛБЗ, то зараз ці цифри значно збільшилися. Це порушує будь-яке пересування на деяких ділянках.

Можливо, хтось би й сказав, що ворог десь недопрацьовує, але виявляється, що це, можливо, системне рішення, яке займає більше часу. І ми вже стикаємось із проблемою, яку маємо наздоганяти.

Які компоненти у російських дронах? Чи це лише російські деталі, чи трапляються західні й китайські?

Якщо ми говоримо про звичайні FPV-дрони, то в більшості випадків це використання китайських деталей – так і в нас.

Тобто це цивільна мікроелектроніка?

Так, це звичайна цивільна мікроелектроніка, яка раніше продавалася по всьому світу, і ніхто б не сказав, що вона може бути використана у військових цілях. Це звичайні китайські радіокомпоненти.

Ворог намагається локалізувати виробництво, тобто є моделі (дронів – 24 Канал), які використовують компоненти, вироблені в Росії, але більша частина дронів – це те, що можна купити на Aliexpress.

Крім китайських, ще чиїсь знаходили компоненти?

Я знаю, що дуже часто використовують мікрокомп'ютери Raspberry. Здається, вони не китайські.

Чи використовуєте ви зараз дрони-перехоплювачі на фронті або довкола цивільних об'єктів? Чи ефективно це? І скільки у співвідношенні має бути перехоплювачів, аби вони ефективно працювали проти, наприклад, одного "Шахеда".

Специфіка моєї роботи ніяк не пов'язана з перехоплювачами "Шахедів". Я знаю, що тестувалися ці методи боротьби з "Шахедами", але які результати та яка їхня ефективність – мені невідомо.

Як діють росіяни та чим мотивуються?

Чому саме росіяни на Покровському напрямку приділяють найбільше уваги? Чи є якісь зміни у діях ворога там?

Значно інтенсивнішою стала логістика росіян після того, як з'явилася інформація про підтягування додаткових підрозділів. Тобто стало значно більше автомобільного транспорту, вантажного, мототранспорту та квадроциклів.

Зверніть увагу На порятунок є лічені хвилини: що відомо про ракети "Іскандер", якими Росія атакувала 30 серпня

На початку, як тільки прийшла інформація про те, що були перекинуті підрозділи морської піхоти, чи не вперше за довгий період відбувся механізований штурм. Тоді на штурми виїжджало кілька танків або бронетехніки, але вони були спалені задовго до ЛБЗ. Наразі активного використання бронетехніки ми не спостерігаємо.

Що точно змінилося, так це пожвавлення логістики й збільшення малих штурмових груп, тобто їхньої чисельності. Зараз 5–10 людей в одній групі не є рідкістю.

Також варто зазначити, що готовність толерувати велику кількість втрат є одним із викликів для росіян. Якщо задачу поставлено, то визначеним маршрутом раз за разом йде група, і результат попередніх неважливий. Тобто поки не буде досягнуто якогось рубежу, відбуватиметься постійне пересування ворога цим маршрутом.

Дивлячись на це, важко зрозуміти, як так можна робити у 21 столітті, коли не хвилює нічого, крім: "Нам треба взяти ось цю посадку і байдуже, скільки людей там поляже".

Як ви думаєте, через що вони все-таки йдуть на свідому смерть, на свідоме вбивство? Чим це обумовлено?

Досвіду спілкування (з російськими солдатами – 24 Канал) у мене немає. Я б тут розділив на два етапи.

Перший етап – до потрапляння в армію. У Росії дуже активно і дуже давно працює пропаганда, яка "накачує" людей. Я думаю, що вже не одне десятиліття вона спрямовує їхню увагу на якісь моменти, що змушують їх чи переконують йти на війну.

Другий етап – коли вони потрапляють в цю систему, то там вже не дуже багато варіантів. Ти або робиш те, що тобі наказано, або у тебе будуть проблеми.

Неодноразово ми отримували радіоперехоплення про погрози, про те, що хтось буде покараний. Таких випадків було дуже багато. Дуже багато разів у ЗМІ з'являлися кадри про жорстоке поводження, побиття тощо.

І тут уже система змушує тебе так чи інакше виконувати наказ, бо або ти помреш десь у тилу у себе, або ти помреш десь при штурмі. Виходить, що варіантів не дуже багато.

Антидронові сітки

Чи антидронові сітки можуть бути ефективними у районі Покровська? Чи ставлять їх на під’їздах до міста?

У зоні виконання наших завдань достатньо часто можна побачити такі сітки. Вони трохи полегшують пересування та логістику.

Варто розуміти, що ці сітки треба обслуговувати. Так, вони дійсно допомагають, адже коли йдеться про ураження логістики, то це зазвичай використання радіодронів на радіокеруванні.

Використання радіокерування свідчить про те, що цей дрон буде падати з відносно великої висоти, можливо, навіть не дуже прицільно в останні декілька десятків метрів. У такому випадку ці сітки насправді допомагають зберегти й життя, й техніку – все, що завгодно.

Було багато інформації в ЗМІ. Я бачив, де сітки були порвані, й тому не такі ефективні. Тобто одна історія про те, щоб захищати ці логістичні шляхи за допомогою сіток, а друга історія, що вони мають бути під пильним наглядом і обслуговуватися, якщо є пошкодження.

Шанс на перемовини може з'явитись

Чи можуть росіяни зупинитися на Донецькому напрямку, якщо уявити, що завтра будуть перемовини Трампа, Зеленського і Путіна? Чи готовий буде Путін відступити від своїх інших бажань? Чи вважаєте ви, що він може йти далі з наступом на Дніпропетровщину чи інші цивільні міста?

На мою особисту думку, вони будуть продовжувати (наступ – 24 Канал) до того часу, поки зможуть. Доти, поки ми не зможемо зробити їхні втрати більше, ніж вони можуть толерувати.

Наприклад, зараз їм не дуже важлива кількість втрат, бо у них постійно є приріст території. Як тільки цей приріст втрат збережеться, а нові території вони перестануть захоплювати, просування далі може зупинитися, бо не буде ніякого результату.

Тобто поки вони можуть – вони це роблять, так само і ми. Коли ми зможемо їх зупинити на якомусь рубежі й більше не дати просуватися, це може бути одним із шансів, про якісь перемовини чи будь-що інше.

Що потрібно, аби зупинити штурмові дії Росії, зокрема більше зброї, більше людей, більше техніки чи все разом?

Усе разом, адже багато чого не вистачає. Не вистачає людей, не вистачає професіоналів своєї справи. Якщо ми говоримо про дрони, то дуже не вистачає технологічних рішень, та людей, які мають інженерну освіту, інженерне бачення.

Людей, які могли б допомагати розвивати цю історію. Те ж саме стосується і багатьох інших спеціальностей, які беруть участь у заходах з оборони, і яких дуже не бракує.