Разведка "Атеш" работала вблизи Круглой и Графской бухт временно оккупированного Севастополя. Эти объекты на территории Крыма являются важными для российской армии.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на движение "Атеш". На этот раз для наблюдения они снова выбрали ключевые точки для оккупантов.

Что увидели партизаны на базах россиян в Севастополе?

Российская армия использует бухты в Крыму для сохранения своей техники. Отдельно оккупанты поставили вблизи моря противовоздушную оборону, опасаясь возможных атак украинских морских дронов. Россияне готовятся сбивать БпЛА, поэтому установили в районе Круглой бухты мобильные группы с крупнокалиберными пулеметами.

Повышенные меры безопасности связаны с высокой уязвимостью так называемой "вертолетки" – филиала ФГУП "Авиакомплект", которая превратилась в ключевой узел военной логистики,

– сообщили в "Атеш".

Движение следит за базами россиян возле бухт в Севастополе / Фото "Атеш"

По данным движения, в Круглой бухте военные координируют боевые вылеты, обслуживают экипажи и готовят к работе ударные вертолеты.



Российская армия имеет ключевые точки возле Круглой бухты в Севастополе / Скриншот "Атеш"

Графскую бухту оккупанты используют как морской порт для базирования и ремонта военной техники. Здесь в частности расположены десантные средства. Российские войска переместили боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Это делает Графскую бухту очень важным местом для поддержания боеспособности врага в Крыму. Здесь также создан узел для переброски личного состава и техники, что обеспечивает оперативность оккупантов в Черноморском регионе. Из-за необходимости сохранить это место в целостности, на побережье бухты дежурит охрана и активно применяются системы ПВО.



Графская бухта в Севастополе используется оккупантами / Скриншот "Атеш"

В "Атеш" сообщили, что все собранные представителями движения материалы, координаты и информацию о россиянах в районах Круглой и Графской бухт передали Силам обороны Украины.

Что известно о ситуации в Крыму?

Сейчас оккупанты активно используют свои базы в Крыму для усиления войска и защиты важных объектов на территории полуострова. Движение "Атеш" недавно фиксировало наибольшую активность на базе Черноморского флота в Новороссийске. Там россияне сосредоточили различные типы военных кораблей и подводных лодок. Известно, враг активно проводит ротации офицеров и обслуживают подводные лодки.

В комментарии 24 Канала руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что Силы обороны могут поразить Крымский мост и нанести серьезные удары по другим объектам врага в Крыму. Еще 9 июня Андрющенко проанализировал ситуацию со взрывами в Крыму и предположил, что военные вместе с ГУР, вероятно, проводят спецоперации на оккупированном полуострове.