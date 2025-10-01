Петиция на сайте президента Украины с просьбой создать военную администрацию в Одессе набрала необходимое количество голосов. Обращение поддержали более 25 тысяч человек.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Офиса Президента Украины.

Сколько людей поддержали петицию?

По состоянию на 23:30 1 октября петицию поддержали 25 114 человек. Сейчас статус обращения граждан: "ожидает рассмотрения".

Граждане 24 сентября попросили Владимира Зеленского создать городскую военную администрацию в городе Одесса на фоне недовольства работой городской власти, в частности мэра Геннадия Труханова.

Автор петиции Казачук Иван Владимирович отметил, что согласно статье 4 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", президент может создавать военные администрации там, где местная власть не выполняет свои полномочия или существует угроза ее работе.