Совершенно другой "Шахед": авиаэксперт сказал, как россияне совершенствуют беспилотники

Россияне используют новый подход к работе с беспилотниками. Стало известно, что их ударные "Герани" не только бьют, но и могут кружить, давая определенные сигналы или разведданные другим беспилотникам для ударов.

Авиационный эксперт Константин Криволап объяснил 24 Каналу, что сразу было понятно, что враг не остановится на "Шахедах", которые были в 2022 году. Сейчас их кардинально изменили.

К каким изменениям прибегли россияне?

"Шахед”, который есть сейчас, – абсолютно другой по уровню развития системы. Остался только фюзеляж, тот же двигатель, система управления, но весь "мозг" серьезно изменился", – добавил Константин Криволап.

Стоит понимать, что это касается не всех беспилотников. Есть большое количество "Шахедов", которые продолжают летать от координаты к координате. Они ничего не видят, не слышат. Такой "Шахед" хочет только увидеть GPS-спутник, получить свое позиционирование. Если оно сильно отличается от инерционного, то переходит на инерционное.

При этом есть другие "Шахэды", которых тоже не очень мало. Это так называемая mesh-сеть связи. "Шахед" к ней привлечен, на нем установлен специальный mesh-модем,

– пояснил авиаэксперт.

С помощью mesh-модема и при наличии камеры или других средств детекции – БПЛА, может передавать информацию оператору, а он в свою очередь им управлять. К тому же не просто управлять, а через mesh-сеть, через дроны, которые оснащены такими системами, – сделать систему связи вроде мобильного. Ведь он может и принимать, и передавать информацию.

Враг уже применял улучшенные дроны

Можно вспомнить ситуацию, когда бойцы мобильной огневой группы поразили "Шахед". Они увидели, как он падает, но потом поступила команда быстро бежать, потому что беспилотник, который шел позади, летел именно на них.

Это подтверждает, что "Шахед" имел mesh-сеть и возможность быть управляемым, поэтому попадал именно в мобильную огневую группу, которую достаточно хорошо видел,

– отметил Константин Криволап.

К сожалению, таких систем будет становиться все больше. Совсем скоро они будут оснащены системами искусственного интеллекта, управления роем, поэтому стоит понимать, что россияне не будут стоять на месте. Важно делать так, чтобы именно враг учился отвечать на наши вызовы, а не мы подстраивались к нему.

Как Россия улучшает дроны?