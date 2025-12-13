Абсолютно інший "Шахед": авіаексперт сказав, як росіяни вдосконалюють безпілотники

Росіяни використовують новий підхід до роботи з безпілотниками. Стало відомо, що їхні ударні "Герані" не лише б'ють, але й можуть кружляти, даючи певні сигнали чи розвідданні іншим безпілотникам для ударів.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив 24 Каналу, що одразу було зрозуміло, що ворог не зупиниться на "Шахедах", які були у 2022 році. Зараз їх кардинально змінили.

До яких змін вдалися росіяни?

"Шахед”, який є зараз, – абсолютно інший за рівнем розвитку системи. Залишився лише фюзеляж, той самий двигун, система керування, але весь "мозок" серйозно змінився", – додав Костянтин Криволап.

Варто розуміти, що це стосується не всіх безпілотників. Є велика кількість "Шахедів", які продовжують літати від координати до координати. Вони нічого не бачать, не чують. Такий "Шахед" хоче тільки побачити GPS-супутник, отримати своє позиціювання. Якщо воно сильно відрізняється від інерційного, то переходить на інерційне.

При цьому є інші "Шахеди", яких теж не дуже мало. Це так звана mesh-мережа зв'язку. "Шахед" до неї залучений, на ньому встановлений спеціальний mesh-модем,

– пояснив авіаексперт.

З допомогою mesh-модему та за наявності камери або інших засобів детекції – БпЛА, може передавати інформацію оператору, а він своєю чергою ним керувати. До того ж не просто керувати, а через mesh-мережу, через дрони, які оснащені такими системами, – зробити систему зв'язку на кшталт мобільного. Адже він може і приймати, і передавати інформацію.

Ворог уже застосовував покращені дрони

Можна згадати ситуацію, коли бійці мобільної вогневої групи вразили "Шахед". Вони побачили, як він падає, але потім надійшла команда швидко втікати, тому що безпілотник, який йшов позаду, летів саме на них.

Це підтверджує, що "Шахед" мав mesh-мережу та можливість бути керованим, тому влучав саме в мобільну вогневу групу, яку досить добре бачив,

– зауважив Костянтин Криволап.

На жаль, таких систем ставатиме дедалі більше. Зовсім скоро вони будуть оснащені системами Штучного інтелекту, керування роєм, тому варто розуміти, що росіяни не стоятимуть на місці. Важливо робити так, щоб саме ворог вчився відповідати на наші виклики, а не ми підлаштовувалися до нього.

