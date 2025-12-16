Очень большая проблема: в Defense Express сказали, как Россия совершенствует "Шахеды"

Беспилотники, которые использовал враг в 2022 году, кардинально отличаются от тех, которые есть сегодня. Россияне делают все, чтобы увеличить поражение, скорость их производства и точность.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков, отметив, что уже известно о дронах с увеличенной боевой частью. А также о "Шахедах" с mesh-модемами.

Как Россия изменила свои беспилотники?

Враг уже использовал "Шахеды" с удвоенными боевыми частями. Они весили 90 килограммов. Сейчас есть сообщения о двух боевых частях по 45 – 50 килограммов, которые помещают в дрон. Это говорит о скорости и увеличении производства.

По mesh-сети, то ее россияне отрабатывали и тестировали уже давно. Она позволяет создавать динамическую цепную ретрансляцию. То есть каждый беспилотник с таким mesh-модемом является одновременно ретранслятором для других – и потребителем, и передатчиком информации.

Это работает как обычный интернет. Мы понимаем, что все "пакеты" могут работать по разным каналам и каждый узел не является критическим для функционирования сети. То же самое образуется в воздухе. Условно летит сотня "Шахедов", если на каждом из них есть mesh-модем, то каждый является узлом ретрансляции,

– объяснил Олег Катков.

Эти mesh-модемы работают на разных частотах, имеют дальность связи в десятки километров и цифровую связь, которая является защищенной. Для того, чтобы их "подавить" нужна системная работа.

Какие новые возможности получил враг?

Теперь россияне получили возможность управлять "Шахедами". Речь идет не о перепрограммировании, новые координаты, а именно о высокоскоростном канале передачи данных. Так враг может управлять как FPV-дронами, так и видеть как работает система противовоздушной обороны.

"Уже есть случаи, когда "Шахед" атакует мобильные огневые группы. И это уже не единичные эксперименты, а серийное решение. Это очень большая проблема, которой почему-то уделяют мало внимания, по крайней мере в публичной плоскости", – отметил Олег Катков.

К слову! Авиационный эксперт Константин Криволап отмечал, что таких беспилотников будет становиться только больше. Вскоре их могут оснащать системой искусственного интеллекта и управления роем.

Угроза абсолютно понятна, потому что так враг может доводить свои дроны до цели, на них меньше влияет РЭБ. Поэтому с этим нужно активно бороться.

Что известно об усовершенствованных российских дронах?