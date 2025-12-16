Дуже велика проблема: у Defense Express сказали, як Росія вдосконалює "Шахеди"

Безпілотники, які використовував ворог у 2022 році, кардинально відрізняються від тих, які є сьогодні. Росіяни роблять все, щоб збільшити ураження, швидкість їхнього виробництва й точність.

Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков, зауваживши, що уже відомо про дрони зі збільшеною бойовою частиною. А також про "Шахеди" з mesh-модемами.

Як Росія змінила свої безпілотники?

Ворог уже використовував "Шахеди" з подвоєними бойовими частинами. Вони важили 90 кілограмів. Зараз є повідомлення про дві бойові частини по 45 – 50 кілограмів, які поміщають у дрон. Це говорить про швидкість та збільшення виробництва.

Щодо mesh-мережі, то її росіяни відпрацьовували й тестували уже давно. Вона дозволяє створювати динамічну ланцюгову ретрансляцію. Тобто кожен безпілотник з таким mesh-модемом є одночасно ретранслятором для інших – і споживачем, і передавачем інформації.

Це працює як звичайний інтернет. Ми розуміємо, що всі "пакети" можуть працювати за різними каналами й кожний вузол не є критичним для функціонування мережі. Те саме утворюється у повітрі. Умовно летить сотня "Шахедів", якщо на кожному з них є mesh-модем, то кожен є вузлом ретрансляції,

– пояснив Олег Катков.

Ці mesh-модеми працюють на різних частотах, мають дальність зв'язку у десятки кілометрів та цифровий зв'язок, який є захищеним. Для того, щоб їх "подавити" потрібна системна робота.

Які нові можливості отримав ворог?

Тепер росіяни отримали можливість керувати "Шахедами". Мовиться не про перепрограмування, нові координати, а саме про високошвидкісний канал передачі даних. Так ворог може керувати як FPV-дронами, так і бачити як працює система протиповітряної оборони.

"Уже є випадки коли "Шахед" атакує мобільні вогневі групи. І це вже не поодинокі експерименти, а серійне рішення. Це дуже велика проблема, якій чомусь приділяють мало уваги, принаймні у публічній площині", – наголосив Олег Катков.

До слова! Авіаційний експерт Костянтин Криволап зауважував, що таких безпілотників ставатиме тільки більше. Невдовзі їх можуть оснащувати системою Штучного інтелекту й керування роєм.

Загроза абсолютно зрозуміла, бо так ворог може доводити свої дрони до цілі, на них менше впливає РЕБ. Тому з цим потрібно активно боротися.

