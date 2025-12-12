Военно-учетные документы по-новому: как теперь их получить и действуют ли старые билеты
- В Украине внедрены новые военно-учетные документы в электронном формате, но старые военные билеты остаются действительными до получения новых документов.
- Новые документы включают военную идентификационную карточку и военно-учетный документ, сформированный через портал "Армия+".
Недавно в Украине обновили порядок оформления военно-учетных документов: отныне они создаются исключительно в электронном формате. В то же время военные билеты также остаются действительными.
Действуют ли сейчас военные билеты?
Юрист, координатор горячей линии ОО "Юридическая сотня" Ангелина Славич объяснила, что военные билеты и удостоверения офицеров, оформленные ранее, продолжают действовать на всей территории Украины. Это продлится до момента, пока военнослужащий не получит новый военно-учетный документ.
Таким образом удастся избежать хаоса с массовой заменой документов.
Военные билеты остаются действительными, и это ключевой момент. Военнослужащие не должны волноваться о срочности замены. Предусмотрен постепенный переход на новые документы без дополнительных действий со стороны военного,
– подчеркнула специалист.
Согласно новым правилам, военнослужащие будут получать:
- военную идентификационную карточку нового образца;
- военно-учетный документ, сформированный через портал "Армия+".
Сейчас оба документа имеют одинаковую юридическую силу.
Как объясняют эксперты, электронный документ будет формироваться через взаимодействие портала "Армия+" с государственными реестрами и/или считыванием данных с военной идентификационной карточки, если она уже выдана.
Этот документ будет содержать:
- ФИО на украинском и латиницей;
- дату рождения;
- идентификационный налоговый номер или реквизиты паспорта (в случаях, предусмотренных законом);
- фото военнослужащего;
- уникальный электронный идентификатор (если есть);
- QR-код;
- дату выдачи и срок действия;
- номер документа;
- другие сведения (при наличии).
Цифровизация воинского учета: последние новости
Правительство 10 декабря обновило порядок оформления военно-учетных документов. По словам премьер-министра, отныне Резерв ID становится основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов.
Для людей, которые не имеют возможности всегда пользоваться электронным документом, доступна бумажная версия. Ее можно распечатать самостоятельно, загрузив PDF в Резерв+ или на портале Дія, а также получить в ТЦК и СП.
По словам Минобороны, введенные изменения являются частью процесса развития современной и прозрачной системы воинского учета, которая отвечает потребностям оборонного сектора и способствует повышению эффективности оборонных процессов в Украине.