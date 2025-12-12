Военно-учетные документы по-новому: как теперь их получить и действуют ли старые билеты

Недавно в Украине обновили порядок оформления военно-учетных документов: отныне они создаются исключительно в электронном формате. В то же время военные билеты также остаются действительными.

Действуют ли сейчас военные билеты?

Юрист, координатор горячей линии ОО "Юридическая сотня" Ангелина Славич объяснила, что военные билеты и удостоверения офицеров, оформленные ранее, продолжают действовать на всей территории Украины. Это продлится до момента, пока военнослужащий не получит новый военно-учетный документ.

Таким образом удастся избежать хаоса с массовой заменой документов.

Военные билеты остаются действительными, и это ключевой момент. Военнослужащие не должны волноваться о срочности замены. Предусмотрен постепенный переход на новые документы без дополнительных действий со стороны военного,

– подчеркнула специалист.

Согласно новым правилам, военнослужащие будут получать:

военную идентификационную карточку нового образца;

военно-учетный документ, сформированный через портал "Армия+".

Сейчас оба документа имеют одинаковую юридическую силу.

Как объясняют эксперты, электронный документ будет формироваться через взаимодействие портала "Армия+" с государственными реестрами и/или считыванием данных с военной идентификационной карточки, если она уже выдана.

Этот документ будет содержать:

ФИО на украинском и латиницей;

дату рождения;

идентификационный налоговый номер или реквизиты паспорта (в случаях, предусмотренных законом);

фото военнослужащего;

уникальный электронный идентификатор (если есть);

QR-код;

дату выдачи и срок действия;

номер документа;

другие сведения (при наличии).

