Військово-облікові документи по-новому: як тепер їх отримати та чи діють старі квитки

Нещодавно в Україні оновили порядок оформлення військово-облікових документів: відтепер вони створюються виключно в електронному форматі. Водночас військові квитки також залишаються дійсними.

Чи діють зараз військові квитки?

Юристка, координаторка гарячої лінії ГО "Юридична сотня" Ангеліна Славич пояснила, що військові квитки та посвідчення офіцерів, оформлені раніше, продовжують діяти на всій території України. Це триватиме до моменту, поки військовослужбовець не отримає новий військово-обліковий документ.

У такий спосіб вдасться уникнути хаосу з масовою заміною документів.

Військові квитки залишаються дійсними, і це ключовий момент. Військовослужбовці не повинні хвилюватися про терміновість заміни. Передбачений поступовий перехід на нові документи без додаткових дій з боку військового,

– підкреслила фахівчиня.

Відповідно до нових правил, військовослужбовці отримуватимуть:

військову ідентифікаційну картку нового зразка;

військово-обліковий документ, сформований через портал "Армія+".

Наразі обидва документи мають однакову юридичну силу.

Як пояснюють експерти, електронний документ формуватиметься через взаємодію порталу "Армія+" з державними реєстрами та/або зчитуванням даних з військової ідентифікаційної картки, якщо вона вже видана.

Цей документ міститиме:

ПІБ українською та латиницею;

дату народження;

ідентифікаційний податковий номер або реквізити паспорта (у випадках, передбачених законом);

фото військовослужбовця;

унікальний електронний ідентифікатор (якщо є);

QR-код;

дату видачі та термін дії;

номер документа;

інші відомості (за наявності).

