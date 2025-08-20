Укр Рус
20 августа, 10:34
Россия применяет новый БпЛА с LTE-связью и удаленным управлением, – ГУР

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • В ГУР сообщили, что Россия применяет новый БпЛА с LTE-связью и возможностью удаленного управления.
  • Он может использоваться как разведывательный или ударный дрон, а также как ложная цель для ПВО.

В ГУР МО Украины рассказали, что Россия применяет новый БпЛА с LTE-связью и возможностью удаленного управления. Разведка обнародовала данные о новом российском беспилотнике.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГУР.

Что известно о новых дронах России?

ГУР в разделе "Компоненты у оружия" портала War&Sanctions публикует 3D-модель, составляющие и компоненты нового БПЛА, который Россия активно применяет на разных направлениях фронта.


Новый российский БПЛА / Фото ГУР

Россия применяет новый БпЛА с LTE-связью и возможностью удаленного управления... Он может использоваться как разведывательный или ударный дрон, а также как ложная цель для перегрузки украинской ПВО,
– говорят в разведке.

Эта модификация оборудована камерой и двумя LTE-модемами, которые позволяют передавать видео в реальном времени или в записи через мобильные базовые станции, а также получать команды для корректировки курса.

В разведке рассказали, что в ударной версии камера (при условии изменения угла обзора) и удаленное управление могут использоваться для наведения на цель оператором по принципу FPV.

"Конструктивно беспилотник имеет фюзеляж типа "дельта-крыло", подобный Shahed-131 (герань-1), но несколько меньше. Навигация осуществляется помехозащищенной системой спутникового позиционирования с четырьмя патч-антеннами и китайскими модулями Allystar", – рассказали детали в ГУР.

Там добавили, что двигатель DLE установлен в носовой части фюзеляжа, что делает БпЛА наиболее похожим на барражирующий боеприпас "Италмас" производства российской Zala group.

Российские разработки

  • По состоянию на 15 июня Россия имеет на вооружении более 1950 стратегических ракет различного типа, среди которых баллистические, крылатые ракеты и гиперзвуковые "Кинжалы".

  • По данным разведки, по состоянию на 15 июня в России было более 6 тысяч ударных БпЛА типа "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпия-А1" и более 6 тысяч имитаторов ("Гербера").

  • К слову, специалисты ГУР МО Украины получили закрытую внутреннюю документацию о новейшей подводной лодке России – атомной субмарине стратегического назначения К-555 "Князь Пожарский" проекта 955А "Борей-а".