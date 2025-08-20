В ГУР МО Украины рассказали, что Россия применяет новый БпЛА с LTE-связью и возможностью удаленного управления. Разведка обнародовала данные о новом российском беспилотнике.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГУР.

Что известно о новых дронах России?

ГУР в разделе "Компоненты у оружия" портала War&Sanctions публикует 3D-модель, составляющие и компоненты нового БПЛА, который Россия активно применяет на разных направлениях фронта.



Новый российский БПЛА / Фото ГУР

Россия применяет новый БпЛА с LTE-связью и возможностью удаленного управления... Он может использоваться как разведывательный или ударный дрон, а также как ложная цель для перегрузки украинской ПВО,

– говорят в разведке.

Эта модификация оборудована камерой и двумя LTE-модемами, которые позволяют передавать видео в реальном времени или в записи через мобильные базовые станции, а также получать команды для корректировки курса.

В разведке рассказали, что в ударной версии камера (при условии изменения угла обзора) и удаленное управление могут использоваться для наведения на цель оператором по принципу FPV.

"Конструктивно беспилотник имеет фюзеляж типа "дельта-крыло", подобный Shahed-131 (герань-1), но несколько меньше. Навигация осуществляется помехозащищенной системой спутникового позиционирования с четырьмя патч-антеннами и китайскими модулями Allystar", – рассказали детали в ГУР.

Там добавили, что двигатель DLE установлен в носовой части фюзеляжа, что делает БпЛА наиболее похожим на барражирующий боеприпас "Италмас" производства российской Zala group.

