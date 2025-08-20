Укр Рус
24 Канал Новини України Росія застосовує новий БпЛА з LTE-зв'язком та віддаленим керуванням, – ГУР
20 серпня, 10:34
3

Росія застосовує новий БпЛА з LTE-зв'язком та віддаленим керуванням, – ГУР

Ірина Марціяш
Основні тези
  • В ГУР повідомили, що Росія застосовує новий БпЛА з LTE-зв'язком та можливістю віддаленого керування.
  • Він може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибна ціль для ППО.

В ГУР МО України розповіли, що Росія застосовує новий БпЛА з LTE-зв'язком та можливістю віддаленого керування. Розвідка оприлюднила дані про новий російський безпілотник.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ГУР.

Дивіться також Росія глушить інтернет через атаки дронів: чи буде бунт у Криму після масових блекаутів 

Що відомо про нові дрони Росії?

ГУР у розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions публікує 3D-модель, складові та компоненти нового БПЛА, який Росія активно застосовує на різних напрямках фронту.


Новий російський БпЛА / Фото ГУР

Росія застосовує новий БпЛА з LTE-зв'язком та можливістю віддаленого керування... Він може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибна ціль для перевантаження української ППО, 
– кажуть у розвідці.

Ця модифікація обладнана камерою і двома LTE-модемами, які дозволяють передавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу.

В розвідці розповіли, що в ударній версії камера (за умови зміни кута огляду) та віддалене керування можуть використовуватись для наведення на ціль оператором за принципом FPV.

"Конструктивно безпілотник має фюзеляж типу «дельта-крило», подібний до Shahed-131 (гєрань-1), але дещо менший. Навігація здійснюється завадозахищеною системою супутникового позиціонування з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar", – розповіли деталі в ГУР.

Там додали, що двигун DLE встановлений у носовій частині фюзеляжу, що робить  БпЛА найбільш подібним до баражуючого боєприпаса "Італмас" виробництва російської Zala group.

Російські розробки

  • Станом на 15 червня Росія має на озброєнні понад 1950 стратегічних ракет різного типу, серед яких балістичні, крилаті ракети та гіперзвукові "Кинджали". 

  • За даними розвідки, станом на 15 червня у Росії було понад 6 тисяч ударних БпЛА типу "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпія-А1" та понад 6 тисяч імітаторів ("Гербера").

  • До слова, фахівці ГУР МО України здобули закриту внутрішню документацію про найновіший підводний човен Росії – атомну субмарину стратегічного призначення К-555 "Князь Пожарський" проєкту 955А "Борей-а".