В ГУР МО України розповіли, що Росія застосовує новий БпЛА з LTE-зв'язком та можливістю віддаленого керування. Розвідка оприлюднила дані про новий російський безпілотник.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ГУР.

Дивіться також Росія глушить інтернет через атаки дронів: чи буде бунт у Криму після масових блекаутів

Що відомо про нові дрони Росії?

ГУР у розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions публікує 3D-модель, складові та компоненти нового БПЛА, який Росія активно застосовує на різних напрямках фронту.



Новий російський БпЛА / Фото ГУР

Росія застосовує новий БпЛА з LTE-зв'язком та можливістю віддаленого керування... Він може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибна ціль для перевантаження української ППО,

– кажуть у розвідці.

Ця модифікація обладнана камерою і двома LTE-модемами, які дозволяють передавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу.

В розвідці розповіли, що в ударній версії камера (за умови зміни кута огляду) та віддалене керування можуть використовуватись для наведення на ціль оператором за принципом FPV.

"Конструктивно безпілотник має фюзеляж типу «дельта-крило», подібний до Shahed-131 (гєрань-1), але дещо менший. Навігація здійснюється завадозахищеною системою супутникового позиціонування з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar", – розповіли деталі в ГУР.

Там додали, що двигун DLE встановлений у носовій частині фюзеляжу, що робить БпЛА найбільш подібним до баражуючого боєприпаса "Італмас" виробництва російської Zala group.

Російські розробки